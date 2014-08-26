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Spor

Galatasaray, Volkan Demirel’in tavrını Mahmut Uslu’ya bağladı

TFF Süper Kupa maçında Melo ile yaşadığı gerginlik ve karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla gündeme gelen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e Galatasaray'dan büyük tepki var

26 Ağustos 2014 18:01

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün,  Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in hareketlerini Fenerbahçe Kulübü Genel Seketeri Mahmut Uslu'ya bağlayarak “Anlı şanlı Fenerbahçe yöneticisi terbiye sınırlarını zorlayan beyanatlar verirse, ondan yüz bulan oyuncusu da alenen terbiyesizliği ele alır” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Şükrü Ergün, tecrübeli kalecinin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade ederken, bu davranışlarda Mahmut Uslu'nun son dönemde yaptığı açıklamaların büyük etkisi olduğunu savundu. Ergün “Volkan Demirel'in yaptığı alenen terbiyesizlik” derken “Bunun bence savunulacak tarafı olamaz. Volkan'ın bu hareketleri ve söylemleri sonrasında hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de kendi kulübünden ceza alacak mı, hep birlikte göreceğiz” diyerek, Demirel’e ceza verilmesi gerektiğini savundu. 

Manisa'daki karşılaşmada yaşanan olaylara çok üzüldüklerini vurgulayan Ergün, şunları söyledi: 

"Galatasaray kupa kazanır, kaybeder; Fenerbahçe kazanır, kaybeder, bunlar hayatın akışı içinde olan doğal şeyler. Bunlara, sonuçlara fazla takılmıyoruz. Asıl önemli olan maçın içinde ve sonrasında olan şeyler. Volkan olayına şuradan bakmak lazım; Türkçemiz'de imam ve cemaat etkilemişini anlatan güzel bir deyim vardır. Anlı şanlı Fenerbahçe yöneticisi terbiye sınırlarını zorlayan beyanatlar verirse, ondan yüz bulan oyuncusu da alenen terbiyesizliği ele alır. Ama biz Galatasaray olarak bu seviyesizliğin ve terbiyesizliğin muhatabı olmayı reddediyoruz. Ve bizden bu konuda cevap alamayacaklar. Volkan Demirel'in yaptığı alenen terbiyesizlik. Bunun bence savunulacak tarafı olamaz. Volkan'ın bu hareketleri ve söylemleri sonrasında hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de kendi kulübünden ceza alacak mı, hep birlikte göreceğiz."

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