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Spor

Volkan Demirel'den Melo'ya 'Sokak köpekleri' göndermesi

Süper Kupa maçında Volkan'ın penaltı atışı sonrasında Melo'ya yaptığı hareket sonrası başlayan gerginlik saha dışında da devam etti

26 Ağustos 2014 10:18

Maç sırasında Galatasaraylı Felipe Melo ile yaşadığı gerginlikle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda "Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak" dedi.

Tecrübeli file bekçisi maç sonu kulüp televizyonu FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak. Ben de ceza alırım diye korkuyorum. Neticesinde kazandık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim adımıza çok önemli bir kupaydı" ifadesini kullandı.

 

'Ne yaptın Volkan'

 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında normal süre ve uzatmalar berabere bitti ve maç penaltılara kaldı. Ancak ne olduysa bu penaltı atışları sırasında oldu. Volkan'ın penaltı atışı sonrasında Melo'ya yaptığı hareket sahayı karıştırdı...

 

Volkan Demirel'e domates bile attılar 

 

İlk penaltılarda topun başına geçen Kuyt ve Olcan, atışlarında golü buldu. İkinci atışlarda topun başına geçen Caner Erkin ve Selçuk İnan ise başarısız oldu.

Üçüncü atışlarda Galatasaray adına topu kullanan isim Felipe Melo oldu. Brezilyalı oyuncunun atışında top üstten auta çıkınca, Volkan kalesinden çıkıp Melo'nun üzerine doğru sıçradı. Bu hamleyle beraber iki oyuncu çarpışınca, Melo dönüp Volkan'ın üzerine yürüdü. Volkan da aynı şekilde karşılık verince ortam bir anda gelirdi. Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu ve yardımcıları iki oyuncunun arasına girerek, gerginliğin büyümesini önledi. Abitoğlu daha sonra her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Tribünler ise bu hareket sonrasında gerildi. sahaya yabancı maddeler atıldı.

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