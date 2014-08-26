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Spor

Melo yine Demirören'in elini sıkmadı

Felipe Melo geçtiğimiz yıl oynanan Türkiye Kupası final maçı sonrasındaki seremonide olduğu gibi Demirören'in elini sıkmadı

26 Ağustos 2014 10:57

Galatasaraylı Felipe Melo geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası final maçından sonra olduğu gibi Süper Kupa maçı seremonisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören'in elini sıkmadı.

Fenerbahçe'nin penaltı atışları sonrasında kazandığı Süper Kupa maçının seremonisinde gözler Galatasaraylı Felipe Melo ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'deydi. Felipe Melo geçtiğimiz yıl oynanan Türkiye Kupası final maçı sonrasındaki seremonide olduğu gibi Demirören'in elini sıkmadı.

Yıldırım Demirören ise karşılaşma sonrası Melo'nun bu hareketini soran gazetecilere, “Farkında değilim. Bana böyle şeyler sormayın” cevabını verdi.

Melo hatırlanacağı üzere, Türkiye Kupası finali sonrası yaptığı açıklamada, “Sahada yapılanlar sahada kalır. Ben hep böyle gördüm. Saha içinde de cezayı hakem verir. Ama, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı beni ülkesinden, hatta kulübümden kovmaya kalktı. Neden beni kovmak isteyen birinin elini, çıkıp da sıkayım” ifadesini kullanmıştı.

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