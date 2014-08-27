Volkan Demirel: İstediğim yeri kaşırım, kime ne?

TFF Süper Kupa'da Galatasaraylı Felipe Melo ile sorun yaşayan ve son penaltı öncesi kasıklarını tutması nedeniyle tepki toplayan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Demirel, yaptığı hareketle ilgili, “Neremi kaşırsam kaşırım. Kime ne. Bu çok doğal ve her futbolcunun gayri ihtiyari yaptığı bir şey değil mi?” diye sorarken “sokak köpekleri” sözleri için de “Melo’nun kendisine köpek demesine vurgu yaptım” dedi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertli file bekçisi, "Sokak köpeklerinin zehirlenmesini istemedim. Onlara bir şey demedim. Melo'nun kendisine köpek demesine vurgu yaptım" diyerek, Brezilyalı oyuncu ile yaşadığı sıkıntıdan bahsetti.



Galatasaraylı futbolcunun penaltı kaçırmasının ardından Melo'nun üzerine atlamasını ise "Fenerbahçe tribünlerine doğru koşuyordum. Melo kalçasını çıkarttı ve dengemi bozdu. Beni düşürmeye çalıştı. Bunun üzerine sinirlendim ve tartıştık" dedi.



Galatasaraylı futbolculara kasıklarını göstermesi ile ilgili olarak da bir savunma yapan milli kaleci, "O an kendi takım arkadaşlarıma 'İşi bitirin artık' diye bağırıyordum. Galatasaraylılara dönmedim bile. Ayrıca neremi kaşırsam kaşırım. Kime ne. Bu çok doğal ve her futbolcunun gayri ihtiyari yaptığı bir şey değil mi?" ifadelerini kullandı.