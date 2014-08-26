F.Bahçeli Volkan'a hareketlerinden dolayı 9 maça kadar ceza gündemde

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup ederek Süper Kupa’yı kazandığı maçta, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in hareketleri tepki çekti. Volkan’ın 9 maç ceza alabileceği iddialar konuşulurken, Galatasaray cephesinden de ceza beklendiği yönündeki açıklamalar geldi.

Volkan Demirel ise rakiplerine karşı yaptığı hareket ve söylediği sözlerle geceye damga vurdu.

Volkan penaltı atışları sırasında kenardayken Mehmet Topuz'a “at binmek” anlamında bir hareket yaparken görüntüler kameralara da yansıdı.

Volkan’ın, “Pittbull” lakaplı Galatasaraylı Felipe Melo penaltı atışından sonra üstüne atlaması da dikkat çeken başka bir pozisyon olurken, soyunma odasında “Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin” açıklaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son penaltılara geçilirken, Volkan'ın Galatasaray tribünlerine dönerek elini kasıklarına götürmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

F.Bahçeli Volkan’ın bu hareketleri nedeniyle toplam 9 maça kadar ceza alabileceği gündeme geldi.

Melo'dan Volkan Demirel'e...

Fenerbahçe-Galatasaray maçında penaltı kaçırdıktan sonra Volkan Demirel ile gerginlik yaşayan Felipe Melo, milli kalecinin sert açıklaması hakkında konuştu.

Galatasaraylı Felipe Melo, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Süper Kupa'da kendisine yaptığı harekete cevap vermeyeceğini söyledi.

Galatasaray'dan Volkan'a cevap!

Galatasaray yöneticilerinden Şükrü Ergün, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilen, ancak alınan sonuçtan çok tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler ve Fenerbahçeli Volkan Demirel'in Galatasaraylı Felipe Melo'ya yönelik sözlerinin ön plana çıktığı maçı değerlendirdi.

“Takımımızın sergilediği futbolla ilgili tabii ki konuşmak isterdim. İyi olunur, kötü olunur, sonra toparlanılır, maçlar, kupalar kazanılır veya kaybedilir. Bunlar çok önemli değil. Hayatın normal akışı içinde bunların hepsi var” ifadelerini kullanan Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

“Manisa'da maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında yaşananlar, artık kabul edilemeyecek seviyeye geldi. Durumun daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Orada yaşananlar, herhangi bir kulübün stadında olsaydı, çok ciddi cezalar verilir, para cezası uygulanırdı. Stat kapatılırdı. Bu müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu organize etti. Tamamen kendi sorumluluklarında, kontrollerinde yaptılar. Şimdi kime ceza kesecekler merak ediyorum. Federasyonu kim cezalandıracak?”

‘Takımımızı iyi görmedim’

Şükrü Ergün, Galatasaray takımının Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu futbol için beklentilerin altında kalındığını söyledi. Takımın son durumunu iyi görmediğini ifade eden Ergün, “Bu gerçek, ama bunu çok da önemsemiyorum. Takımımız düzelir. Transfer çalışmaları da sürüyor ancak hala sonuçlanmadı. Tüm bu çalışmalar bittikten sonra durumu konuşabiliriz” diye konuştu.

Ergün, yönetimde istifalar olduğu yönündeki haberlerle ilgili de ismi geçen Necati Demirkol ile Mehmet Karlı'nın zaten yedek üye olmasından dolayı istifa edemeyeceklerini kaydetti.

‘Beni rahatsız ediyor’

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in, oyuncuları Felipe Melo'ya yönelik sarf ettiği, "Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin" sözlerini seviyesiz bulduğunu, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Ergün, "Ön planda olan şey, bu seviyesiz tutumlar. Bu pespayelik beni rahatsız ediyor. Bunun içinde olmak istemiyorum. Şimdi önemli olan, futbol otoritelerinin bu tavırlar karşısında takınacağı tutumdur" değerlendirmesini yaptı.

Ünal Aysal: Ceza vermezlerse biz haklı çıkarız

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Süper Kupa finalinde yaptığı hareketlerden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne kadar ceza vereceğini beklediklerini söyledi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük’e konuşan Aysal, "Burada önemli olan bu kadar aleni bir saldırı karşısında Futbol Federasyonu'nun vereceği cezanın derecesi. Eğer Volkan'a ağır bir ceza vermezlerse bizim 3 senedir savunduğumuz Futbol Federasyonu'nun çifte standart uyguladığına dair iddialarımız ve savımızın ne kadar doğru olduğu bir kez daha tescil edilmiş olacak. Merakla ve ibretle bekleyeceğiz federasyonun alacağı kararı" diye konuştu.