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Spor

Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel ayarı

Fenerbahçe'de artık soyunma odasından canlı yayın yapılmasını yasaklandı

04 Eylül 2014 12:49

Milli kaleci Volkan Demirel'in Galatasaray maçından sonraki açıklamaları nedeniyle ceza almasının ardından Aziz Yıldırım maç sonlarında soyunma odasından canlı yayın yapılmasını yasakladı.

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında Volkan’ın soyunma odasında FBTV’ye canlı yayında yaptığı açıklama sonrası hem ceza alması hem de milli takımdan kesik yemesi F.Bahçe'yi önlem almaya itti. Özellikle soyunma odalarında yapılan yayınlar konusunda çok dikkatli olunmasına karar veren başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri artık soyunma odasından canlı yayın yapılmasını yasakladı.

Vatan'da yer alan habere göre, Volkan olayının milat olmasını isteyen başkan, “Kendi kendimize yaptığımız yayınla oyuncumuza ceza verildi. Halbuki bant yayını olsa bu sözler hiç ekrana gelmeyecekti. Bundan böyle bu yayınların soyunma odasında yapılmasını istemiyorum. Büyük maçlarda veya şampiyonluk kutlamalarında illa yayın yapılacaksa da bu bant kaydı olmalı” diyerek bu olayın bir daha yaşanmaması için tedbirler aldı.

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