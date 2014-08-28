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Spor

Volkan Demirel'in savunması: Melo kasıklarını gösterdi, anneme küfretti

İddiaları savunmasında kullanacak olan sarı lacivertliler yayıncı kuruluştan bu görüntülerin alınmasını talep edecek

28 Ağustos 2014 10:02

Fenerbahçe kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na Galatasaraylı Felipe Melo’nun, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Gökhan Gönül’e kasıklarını gösterdiğini, Volkan’ın annesine küfür ettiğini iletmeye karar verirken, tecrübeli kaleci de, “Bunların hepsi yaşandı” dedi.

PFDK’ya sevk edilen Volkan Demirel-Melo olayıyla ilgili CD’li savunma vermeye hazırlanan Fenerbahçe’den bir iddia geliyor. Sarı lacivertliler, Volkan ve Gökhan Gönül’ün beyanlarına dayanarak Melo’nun bu iki futbolcuya kasıklarını göstererek tahrikte bulunduğunu belirtecek.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, sarı lacivertli kulüp savunmasında ayrıca Melo’nun kaçırdığı penaltı sonrası hakemin de duyacağı şekilde Volkan’ın annesine İngilizce küfür ettiğini ve dilini çıkartarak tahrik ettiğini ileri sürecek…

Bu iddiaları savunmasında kullanacak olan sarı lacivertliler yayıncı kuruluştan bu görüntülerin alınmasını talep edecek.

 

‘Olay büyümesin diye daha önce söylemedim’

 

Bu iddiaları sorduğumuz Volkan Demirel, savunmaya yazılacak suçlamaları doğrularken şöyle konuştu:

“Bunların hepsi yaşandı. Daha önce yaptığım açıklamalarda olay daha fazla büyümesin diye bunları dile getirmedim. Ama bugün (dün) söylenen sözler ve bana karşı gerçekleştirilen linçten sonra bu durumu yönetim ile paylaştım ve savunmaya konulmasına karar verildi.”

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