Melih Gökçek'i 'hack'leyenlerin kimliği tespit edildi

Pazartesi sabahı Siber Ergenekon Tim isimli hacker grubu tarafından hesabı hack'lenen Melih Gökçek, hesabını hack'leyenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.



Melih Gökçek, "Bu işi yapan hesabını çekmeli. Bunu dikkat çekmek için yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan sonra en çok takipçisi olan benim, dikkat çekmek için bunu yaptılar. Kimsenin yanına bunlar kar kalmaz. Sayın Başbakan'ın Twitter konusunda, sanal alemdeki yapılan yanlışlıklar üzerine bunların düzeltilmesini Twitter aleminden istemesi konusunda haklılığı çok net şekilde ortaya çıktı" dedi.