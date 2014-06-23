Melih Gökçek Twitter hesabını geri aldı

Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabı bu sabah itibariyle "hack"lendi. "Siber Ergenekon Tim" tarafından sabah saatlerinde ele geçirilen hesabın fon resmine Atatürk fotoğrafı konuldu ve peş peşe ilginç paylaşımlar yapılmaya başlanıldı.

CNN Türk’ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi Melih Gökçek’in Twitter hesabının yeniden Gökçek’in kullanımına açıldığını bildirdi.

Gökçek, "03:59'dan itibaren kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilen Twitter hesabım, Twitter üst yönetiminin müdahalesi neticesinde bugün saat 16:00 itibarı ile şahsımın kullanımına açılmıştır. Bu süre içerisinde hesabımdan yapılan açıklama ve duyurularla hiçbir ilgim yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.