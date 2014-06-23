Melih Gökçek'in Twitter hesabı hacklendi: Atatürk'ün askerleriyiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabı (@06melihgokcek) @ErgenekonTim adlı hesap tarafından sabah saatlerinde ele geçirildi.

Gökçek'in hesabını ele geçiren hackerler, "Ne mutlu Türküm diyene - Mustafa Kemal Atatürk" yazarak arka planda Atatürk'ün yaında Türk ve Türkmen bayraklarının yer aldığı bir resim koydu.

Hackerlar Gökçek'in hesabından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın resmi olamayan, ancak AKP teşkilatlarınca organize edildiği tahmin edilen @RT_Erdogan hesabına "Twitter'ı yasaklayım deme istifayı basarım" tweeti attı.

Gökçek'ten hackerlara çağrı

Twitter hesabı hacklenen Melih Gökçek, bir süre sonra yeni bir Twitter hesabı açarak hackerlara çağrıda bulundu. Gökçek şunları yazdı:

"Twitter uzmanlarımız hesabı geri almak için çalışıyor. Onlar çalar biz geri alırız.

Hesabımı iade ederseniz sizden davacı olmayacağım. Bu hatadan derhal vazgeçin.

Derhal hesabımı iade edin yoksa sizden mahkemede hesap soracağım."

İşte hacklenen Melih Gökçek'in hesabından atılan bazı tweetler: