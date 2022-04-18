Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki dönemine ilişkin olarak veriler paylaşan ve kendisini eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş'ın açıklamalarına yanıt veren sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökçek, "Bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum… Dün Meclis’te bu hareketinle bunu tescil ettin… Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir… İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler…" dedi.

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