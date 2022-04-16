Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemi verilerini paylaştı: 2005-2018 yılları arası su ortalama 1,60 dolar, otobüs bileti ise 1 dolara satıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin, ASKİ'nin ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 3 yıllık faaliyet raporunu sundu. Belediyenin Başkent Kart ile yapılan yardımlara ilişkin verileri paylaşan Yavaş, Melih Gökçek dönemine ait fiyat verilerini de açıkladı.

Belediyenin suyu 2005-2018 yılında ortama 1,60 dolara sattığını belirten Yavaş, "Biz şimdi 0,60 dolara satıyoruz. Bakıyoruz tweet atılıyor suya zam yaptı belediye diye. İşte rakam ortada arkadaşlar. 2005-2018 yılında insanların en hayati ihtiyacı olan suyu bugünün parasıyla 23,5 liraya satmışlar. Bu paralar ne olmuş, çöp projelere gitmiş. Altyapının hepsi bitmiş olsaydı şu anda Polatlı’nın suyu gitmiş olurdu, Çubuk'un gitmiş olurdu, Gölbaşı ve Mamak yapılmış olurdu. Açıktan akan kanal kalmazdı. Her belediye başkanının önceliği farklı. Bu çok önemli ve Ankara için ibret vesikasıdır, 1,60 dolara su satmak…" diye konuştu.

Abonman fiyatlarına yapılan zamlara da yanı veren Yavaş şöyle konuştu:

"Aylık abonmanı siz kaldırmışsınız"

"Murat Karayalçın öğrencilere aylık abonman uygulamış 95 yılında, aylık abonmanı siz kaldırmışsınız. 2019'da biz gelene kadar abonman yok. Abonman üstünden neden siyaset yapıyorsunuz? Abonman yok sizde. Daha bitmedi arkadaşlar Ankaralı duysun şimdi 2015-17 yılları arasında siz kaç paradan bindirmişsiniz? Ortalama 1,29 doları bulmuş bir ara. 1,29 dolar kaç para yapar arkadaşlar 20 liranın üstünde değil mi? 2002'den itibaren ortalaması da 1 dolar. Yani bizimki ne kadar arkadaşlar, 44 cent.."

“Vatandaşların ihtiyaçlarını görüyoruz. Nereye harcıyorlar? Daha önceki ihtiyaçları nedir? Onları tespit edecek en azından elimizde bir veri oluşuyor” diyen Yavaş; ABB tarafından, maddi sıkıntı yaşayanlara verilen Başkent Kart’ın 3 aylık gider verilerini şöyle paylaştı:

“Başkent Kartlara bugüne kadar toplamda;

-264 milyon 366 bin lira genel ihtiyaç

-23 milyon 834 bin 850 lira eğitim

-65 milyon 398 bin 700 lira kömür

-295 milyon 682 bin 500 lira doğal gaz

-73 milyon 937 bin 900 lira et desteği

Toplamda 723 milyon 219 bin 950 lira destek verilmiş olup, her destek alan vatandaş sayısı 250 bini geçmiştir.”