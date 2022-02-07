Melih Gökçek'in Parsel Parsel kitabı hakkındaki şikâyetine kovuşturmaya yer yok kararı

'Parsel Parsel' isimli kitabında görevinden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili yolsuzluk iddialarını yazan Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel, mahkemenin Gökçek'in şikayetine "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdiğini yazdı.

Ağırel, Parsel Parsel'in ikinci kitabını yazdığını açıkladığında Gökçek'in 2021 Mart ayında "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla şikayetçi olduğunu hatırlattı

Ağırel, dava süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Savcılığa uzunca bir savunma yaptım. Savunmamı hazırlarken Melih Gökçek tarafının ilk kitapta yazılanların yalnızca yüzde 40'ına itiraz edebildiğini gördüm. Onlarda da karşı argüman olarak ortaya çıkardığım belgeler yalanlanmıyordu. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Ben ispatlamıştım. Gökçek ise beni iftira atmakla suçladığı suç duyurusunda nasıl bir iftira attığımı yani belgelerin yalan olup olmadığını anlatmadı. Karşı suçlamaya girişti.

Sonuç olarak; aylar sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Gökçek'in bu şikayetini, 'Soruşturma konusu beyanlar nedeniyle kamu yararı kapsamında değerlendirilebilecek bir kısım bilgileri yayınlamaktan ibaret eylemin, ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini' söyleyerek kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Dava bile açmadı.

Özetle dün yazdığım satırların hiçbirini bugüne kadar yalanlayamadılar. Yarın da yalanlayamayacaklar. Kendileri de ne yaptıklarının bilincinde. 30 yıl boyunca karıştıkları oyunları bir gecede temizleyebileceklerini düşündüler. Parsel Parsel serisi artık benim değil Türk milletinindir."