Melih Altınok: Ahmet’in ve Nagehan’ın Atatürkçülüğünden Doğu Bey’in liberalliğine sığınırım

Sabah yazarı Melih Altınok, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e tepki gösteren HaberTürk yazarı Nagehan Alçı ile Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı hedef aldı.

“Öyle ki sinirlerine hâkim olamayan Nagehan, Perinçek'in yüzüne karşı ‘Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?’ diyerek patlamış... Her yerde haberdi. Ahmet ise köşesinde ‘Ilımlı Yılmaz Özdil’ pozlarıyla Perinçek'e ‘Bir Atatürkçü böyle konuşmaz, konuşabilemez’ diye çıkışıyordu. Peşinen söyleyeyim. Konumuz Perinçek'in tezinin içeriği değil. Daha eğlenceli...” diyen Altınok, “Ahmet’in ve Nagehan’ın Atatürkçülüğünden Doğu Bey’in liberalliğine sığınırım” başlıklı bugünkü yazısının devamında şunları kaydetti:

“Meselemiz, bir siyasinin kimseye hakaret içermeyen analizini ‘çok sakıncalı’, ‘saygısızlık’ diyerek bastırmaya çalışan ‘bizim liberallerin’ halleri.

Fatih'ten Nişantaşı'na taşınalı çok olsa da Kanal 7 günlerinin hayaletinden bir türlü kurtulamayan Ahmet'in ruh halini anlayışla karşılıyorum. O da mahallesinde hiç olmazsa bir Kelebek yazarı kadar benimsenmek istiyor. ‘Ben de Nişantaşı çocuğuyum’ diyerek çırpınıyor. Milli Görüş gömleğinin üstüne yaz günü Atatürk kalpağı giymek gibi entelektüel rüküşlükleri ‘modernlik’ olarak görüyor... Hürriyet'in eski baş kırosu onca yıl denedi, başaramadı, o da hevesini alsın.

Pandemi sürecinde ‘Aşı olmayın demek ifade özgürlüğü değildir. Sinemaya gidip bomba atmaktan farksızdır’ diyerek ByLock İsmail'in bile tepkisini çeken Nagehan'ın durumu ise daha karışık gibi. Zira kimlik kompleksini kompleks yapmayan Ahmet'in aksine Nagehan, hâlâ aklı başında okura karşı kaygıları olduğunu her yazısında kafamıza kakıyor. ‘Ne kadar Hürriyetçi olduğumu bilirsiniz’ bile diyor. Kimi zaman da bir araba dolusu laf işitmeyi göze alıp bu imaj için politik doğruculuk kalıplarını, klişeleri zorluyor. Ama günün sonunda, muhatabının sözünü Onuncu Yıl Marşı'yla kesen ‘Cumhuriyet kadınına’ bağlayıp insanı bezdirebiliyor.

Bilerek mi yapıyor yoksa o da ‘pandemide değişenler’ kervanına mı katıldı emin değilim. Ama kusura bakmasın, Perinçek gibi Atatürkçülüğün kitabını yazmış bir adama Atatürkçülük satmak, ulusalcı ajitasyon yapmak da ne bileyim, fazlasıyla absürt kaçıyor."

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