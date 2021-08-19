Ahmet Hakan'dan Doğu Perinçek'e: Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim, yenilik olur

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "Taliban, Atatürk'ün Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" açıklamasına ilişkin olarak, "Doğu Perinçek’e son olarak şunları söylemek isterim: Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim. Bir yenilik olur. Önümüzdeki yıllarda da bu fotoğraflara açıklık getirmek için çabalar durursunuz." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Ciddiye alınacak pek bir tarafı yok bu açıklamanın. Ama benim talihsizliğim de bu... Sürekli ciddiye alınmayacak şeyleri ciddiye almakla geçiyor ömrüm. İşte yine öyle bir durumdayım" değerlendirmesini yaptı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.

Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.

Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

Atatürk bir dehadır. Siyasi, askeri ve stratejik açıdan bir deha... Liderliğini Atatürk’ün yaptığı mücadelenin arkasında müthiş bir birikim vardır. Bugünün Taliban’ında... Atatürk ve yol arkadaşlarının yüz yıl önceki birikiminin ve deneyiminin binde biri bile yoktur.

Taliban’ın antiemperyalizmine gelince... Fıkıh yorumunda alabildiğine katılar ama aynı katılığı ABD’ye karşı sergilemiyorlar nedense... Gayet pragmatik ve rasyonel takılıyorlar ABD’ye karşı. El altından, el üstünden görüşmeler... Güvence vermeler... Tahliyelere müsaade etmeler... “Merak etmeyin, bizden size zarar gelmez” demeler... Kısacası Taliban bile “Ben antiemperyalistim” demiyor.

Doğu Perinçek’e son olarak şunları söylemek isterim: Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim. Bir yenilik olur. Önümüzdeki yıllarda da bu fotoğraflara açıklık getirmek için çabalar durursunuz."