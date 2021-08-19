Doğu Perinçek, Taliban'ın ilerleyişini yine Kurtuluş Savaşı'na benzetti; Nagehan Alçı sordu: Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda "İstedikleri kadar beğenmesinler, aşağılasınlar, sövüp saysınlar, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı" demesinin ardından HaberTürk'te katıldığı programda da benzer ifadeler kullanınca Nagehan Alçı, "Şeytan bana şu soruyu da sorduruyor; acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? dedi. Alçı, "Tamam Atatürk de Batılı güçlere karşı savaş vermiş ama kadınları da özgürleştirme, laikleştirme anlamında adımlar atmış bir lider. ABD'ye karşı olmak diğer her şeyi önemsiz hale getirir mi?" diye sordu.

Bunun üzerine Perinçek, "Siz bağımsız ülke değilseniz, ne kadını kurtarırsınız, ne kadın erkek eşitliği olur. ABD yanından bakarsanız, Amerikan'ın Afgan kadınlarına tecavüz etmesi problem olmuyor ama Taliban yönetiminde Afganların bir kurtuluş sağlaması birden bire bir kadın meselesini getiriyor" dedi.

Perinçek, "Afganistan tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı gibi savaş kazandı. Afganistan'da iki seçenek vardı; ya Taliban ya Amerikan köleliği. Bu gelişmeyi alkışlayacağız ve ülkemiz için umut verici olarak kaydedeceğiz" ifadelerini kullandı.