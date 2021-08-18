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Doğu Perinçek: İstedikleri kadar beğenmesinler, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı

"Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı, Taliban çıktı"

18 Ağustos 2021 08:58

T24 Video Haber Merkezi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasını Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzetti. Taliban'ın '20 yıldır emperyalizme karşı savaştığını' söyleyen Perinçek, bunun Atatürk öncülüğünde verilen Kurtuluş Savaşı'yla benzeştiğini savunarak "İstedikleri kadar beğenmesinler, aşağılasınlar, sövüp saysınlar, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı" dedi.

"Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı, Taliban çıktı" diyen Perinçek, sözlerinin devamında "Bizim konumlanmamız Amerikan emperyalizme karşı ise sonuç itibariyle hangi millet hangi güçlerin önderliğinde Amerikan emperyalizmine karşı savaşıyorsa helal olsun onlara. Onlar da böyle yapıyor" diye konuştu. 

Perinçek, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Afganlar da böyle yedi. Taliban önderliğinde yoğurt yedi biz de Mustafa Kemal önderliğinde yoğurt yemiştik. Ama ikisi de yoğurt yiyor. İkisi de emparyalizme karşı savaşıyor ve bunu başardılar" diye konuştu. 

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