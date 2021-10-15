Mehveş Evin de Gazete Duvar'dan ayrıldı

Gazeteci Mehveş Evin de bugünkü köşesinde Gazete Duvar'dan ayrıldığını açıklayarak, veda yazısı yazdı. Evin, ayrılmama nedeni olarak yönetim değişikliğini gösterdi.

Gazete Duvar’da, yayın sahibi Vedat Zencir’in, kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’a müdahale eğilimiyle yaşanan gerilim, yayını sarsan istifalarla sonuçlandı. İcra Kurulu Başkanı Ömer Araz’ın görevinden istifa etmesinin ardından Topuz da örtülü biçimde sorumlunun Zencir olduğunu işaret ederek görevi bıraktı. Zencir ise, "editoryal bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğini, Duvar'ın kısa süre içindeki yeni atılımlarla yayınını sürdüreceğini" açıkladı.

Topuz’un kararını açıklamasının ardından Gazete Duvar’ın İngilizce Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel ile Bahadır Özgür, Ayşe Çavdar, Hakkı Özdal, Şenay Aydemir, Fehim Taştekin ve Aydın Selcen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar Gazete Duvar’dan ayrıldıklarını duyurdu. Son olarak Mehveş Evin'de bugünkü yazısıyla Gazete Duvar'dan ayrıldı.

Gazetecilikte 28 yılı devirdiğini ve birçok kez başka işten atılıp başka yayınlara transfer olduğunu belirten Evin, "Bu sektör başkasına pek benzemez: Kaç kere işten atıldım, kaç kere başka bir yayına “transfer” oldum, inanın hatırlamıyorum" dedi. Son altı yıldır daha daha özgür, bağımsız internet yayınlarında çalışmayı tercih ettiğini söyleyen Evin, "Bugün gerek ulusal televizyon, gerek gazete, gerek internette “eleştirel” yayınlar daha çok izleniyor, okunuyor çünkü “merkez” denen şey teksesli, lümpen, daha fenası yalan ve dezenformasyona dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrılma nedeninin yönetim değişikliği olduğunu belirten Evin, "İyi giden, tutan bir yayında köklü bir “yönetim değişikliği” yapılıyorsa bana da yer yok demektir" sözleriyle yazısını bitirdi.

Mehveş Evin Kimdir?

İstanbul Liseli, BÜ Psikolojik Danışmanlık mezunu. 1993'te gazeteciliğe başladı. Sabah, Yeni Yüzyıl, Aktüel, NTV, Vatan, ve Akşam’da muhabirlik, editörlük, yöneticilik yaptı. Bilgi Üniversitesi’nde e-MBA’i tamamladı. 2009-2015 arasında Milliyet gazetesinde muhabir ve köşe yazarıydı. O gün bugündür bağımsız internet medyasında TV programları ve yazılarıyla yer aldı. Halen kisadalga.net’te “Arka Plan” adlı haber podcast’ini hazırlıyor. Evin’in “A’dan Z’ye: Buraya Nasıl Geldik” adlı kitabı 2018’de Kara Karga Yayınları’ndan çıktı.

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