Mehmet Şimşek: Hükümet olarak bahane üretme hakkımız yok, "Kandırılıyoruz" diyorlar, o zaman kandırılmayın!

Yetkileri büyük ölçüde tırpanlanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu. Şimşek, "Hükümet olarak bizim bahane üretme hakkımız yok. Evet, hatta başkalarını suçlama hakkımız yok. Bu ülkenin bir sorunu varsa, sorumlulukta biz de çözüm de buradadır. Başkalarını suçlayarak çözüm üretemeyiz. Bizi efendim ne yapıyorlar? Bize komplo yapıyorlar bizi kandırıyorlar. O zaman kandırılmayın" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu'nun da katıldığı mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilere seslenen Şimşek, hiç bir konuda bahane üretilmemesi gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Hükümet olarak bizim bahane üretme hakkımız yok. Evet, hatta başkalarını suçlama hakkımız yok. Bu ülkenin bir sorunu varsa, sorumlulukta biz de çözüm de buradadır. Başkalarını suçlayarak çözüm üretemeyiz. Bizi efendim ne yapıyorlar? Bize komplo yapıyorlar bizi kandırıyorlar. O zaman kandırılmayın”

Şimşek açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Sorumlulukları kabul edeceğiz"

"Dolayısıyla biz her aşamada iş hayatımızda olsun, başka alanlarda olsun sorumluluklarımızı kabul edeceğiz. Gerektiğinde hatalarımızı kabul edeceğiz. Çünkü o bizi daha güçlendirir. O bizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlıklı yapar. Yani yeni dünya rekabetin sadece insanlar arasında olduğu bir dönem değildir. Dün bir haber vardı bir şirketle ilgili. Kötü bir haber, çalışan sayısını 110 binden 50'bine düşürmüş. Yani çalışan sayısını 60 bin azaltmış. Nasıl olmuş? Yerlerine robotları ikame etmişler. Yani yeni dünya artık rekabetin sadece insanlar arasında olduğu bir dünya değildir. Artık yapay zekanın, artık robotlaşmanın, robotların istihdam edildiği bir dünya. Aman hocalarım ne olur şu çocuklarımıza bilginin ötesinde bir şey kazandırın. Daha farklı yetenekler, transfer edilebilir yetenekler kazandırın. Bilgi çok, bilgi tok aslında bilgi deryasında boğuluyoruz. Önemli olan bilgiyi anlamlaştırmak."

Şimşek, konuşmasının ardından aralarında kendi yeğeni Zuhal Şendilli'nin de bulunduğu yeni mezunlara diplomalarını verdi.