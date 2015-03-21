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İlker Başbuğ'dan Erdoğan'a 'aldatıldık' yanıtı: Artık önemi ve değeri yok

'Önemli olan bu sözlerin arkasında hareket, eylem ve fiillerin olmasıdır'

21 Mart 2015 19:04

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki yıllarda bazı subayların tutuklanmasında kendisi ve ülkenin yanlış yönlendirildiği ve aldatıldığı sözüne ilişkin, "Bütün yaşananlar Türk milletinin gözü önünde yaşandı. Türk milleti her şeyi gördü. Türk milletine güveniyorum" dedi.

TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bursa 13'üncü Kitap Fuarı"nda, kitabının imza gününe katılan Başbuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursalı okurlarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mart'ta İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törendeki "Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı" sözünü hatırlatıp Başbuğ'a düşüncelerini sordu.

Başbuğ, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de söylenen sözlerin artık fazla önemi ve değeri olmadığını düşünüyorum. Önemli olan bu sözlerin arkasında hareket, eylem ve fiillerin olmasıdır. Sadece sözler bir anlam ve değer ifade etmiyor. Ayrıca bu bütün yaşananlar Türk milletinin gözü önünde yaşandı. Türk milleti her şeyi gördü. Türk milletine güveniyorum. Halkımızın, yaşananları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum."

 

'Terör örgütüyle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkacağına inanmıyorum'



Başbuğ, Diyarbakır'daki nevruz kutlamasında okunan Abdullah Öcalan'ın mesajında, PKK'ya silahlı mücadelenin sonlandırılması çağrısına yer verilmesine ilişkin soru üzerine, "Bu konuyu duymadım ama şunu söyleyebilirim; bir terör örgütüyle silahların gölgesinde yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkacağına pek inanmıyorum" diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, aktif siyasete katılmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

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