T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li İnce: Bugün 'savcısıyım' dediği davada 'aldatıldık’ diyen Erdoğan, akıl baliğ değil mi?

CHP'li Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'aldatıldık' sözlerine yanıt geldi

20 Mart 2015 10:46

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (19 Mart 2015) Harp Akademileri Komutanlığı’nda dile getirdiği, "Balyoz ve Ergenekon’da şahsım başta olmak üzere, tüm ülke aldatıldı. Bu operasyonlarla komutanların tutuklanmasına gönlüm razı olmadı" açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi. İnce, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "2004’teki bir grup toplantısında R.T. Erdoğan Rektörlerin aldatıldık sözlerine ‘bunlar akıl baliğ değil mi’ sözleriyle cevap vermişti! Bugün savcısıyım dediği davada ‘şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı’ dedi. R.T.Erdoğan akıl baliğ değil mi?” mesajını paylaştı.

Muharrem İnce'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şöyle:

ETİKETLER

erdoğancumhurbaşkanıergenekon balyozdavaaldatıldıkakpak partimuharrem incetwittersavcısıyımakıl baliğ değil mi

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balyoz ve Ergenekon’da şahsım başta olmak üzere, tüm ülke aldatıldı

'Bu operasyonlarla komutanların tutuklanmasına gönlüm razı olmadı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24