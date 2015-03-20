CHP'li İnce: Bugün 'savcısıyım' dediği davada 'aldatıldık’ diyen Erdoğan, akıl baliğ değil mi?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (19 Mart 2015) Harp Akademileri Komutanlığı’nda dile getirdiği, "Balyoz ve Ergenekon’da şahsım başta olmak üzere, tüm ülke aldatıldı. Bu operasyonlarla komutanların tutuklanmasına gönlüm razı olmadı" açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi. İnce, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "2004’teki bir grup toplantısında R.T. Erdoğan Rektörlerin aldatıldık sözlerine ‘bunlar akıl baliğ değil mi’ sözleriyle cevap vermişti! Bugün savcısıyım dediği davada ‘şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı’ dedi. R.T.Erdoğan akıl baliğ değil mi?” mesajını paylaştı.

Muharrem İnce'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şöyle: