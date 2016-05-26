65. Hükümet'te Mehmet Şimşek'in ekonomideki yetkilerine tırpan

Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının görev dağılımına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan görev dağılımına göre Mehmet Şimşek'in eski kabinede olan bir çok yetkisi elinden alındı.

Salı günü Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde 65. Hükümet'te yer alacak isimleri açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, sürpriz yapmayarak Mehmet Şimşek'in adını Başbakan Yardımcısı olarak açıkladı. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'e görev vermeyeceği, yeni kabinede Şimşek isminin yer almayacağı uzun süredir tartışılmıştı. Ancak Binali Yıldırım'ın okuduğu kabine listesinde Şimek'in de adının geçmesi, üstelik Başbakan Yardımcısı olarak duyurulması yeniden ekonominin başında olacağı şeklinde değerlendirildi.

Ekonomide bir değil,

iki başbakan yardımcısı söz sahibi oldu...

64. hükümette ekonomiyle ilgili tüm kurumlar ve üst kurullardan sorumlu olan Şimşek’in görev alanı daraltıldı. Şimşek eskiden olduğu gibi Hazine Müsteşarlığı’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı sıfatıyla ekonominin dümenindeki bakan olmaya devam edecek. Yine önceki hükümette olduğu gibi Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Kalkınma Bankası’ndan da sorumlu olacak. Daha önce Şimşek’in sorumluluğunda bulunan Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye devredildi. Canikli ayrıca eski Başbakan Yardımcısı Elvan’ın sorumluluğundaki yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların ve reformların koordinasyonu ile TBMM ile ilişkileri de yü- rütecek. Şimşek’in sorumluluğundaki EXİMBANK da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye devredildi. Böylece ekonomiyle ilgili üst kurullar ve dış ticareti finanse eden EXİMBANK Şimşek’in yetki alanından çıkartılarak Canikli ve Zeybekci’ye paylaştırıldı.

İşte 64. dönem ile 65. dönem arasındaki görev dağılımındaki fark: