T24 LogoT24 Logo
Politika

Mehmet Öcalan, bugün İmralı'ya gidecek

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, İmralı ziyareti için Gemlik'e gitti. Öcalan, bazı mahkum yakınlarıyla bugün adaya gidecek

18 Şubat 2013 11:06

İmralı’yı ziyaret etmesi beklenen BDP heyetinden önce Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan adaya gitti.
 
Sabah saatlerinde Gemlik Limanı'na gelen Mehmet Öcalan, jandarma karakolunda yapılacak işlemler öncesi bir otomobilde. Öcalan'a, diğer mahkumların 3 yakını da eşlik etti.

Burda soruları yanıtlayan Mehmet Öcalan, “Bu bir aile görüşüdür. Bunun çok fazla siyaset, politik içinde olacağını bilemiyoruz. Ama orada ne konuşacağımızı şimdiden bilemiyoruz'' dedi.

İmralı süreciyle ilgili yorum yapmayacağını belirten Öcalan, “Dönersek belki bir iki kelime söylerim. Gördüklerimizi söyleriz'' karşılığını verdi.

Mehmet Öcalan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından vapurla İmralı'ya gitti.

Öcalan, 17 Kasım'da da adaya giderek ağabeyi Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşmüştü. Öcalan, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, yüz yüze görüştüğü İmralı Cezaevi'ndeki ağabeyi Abdullah Öcalan'ın, cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine bir an önce son verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtmişti.

Son olarak 14 Ocak'ta adaya giderek ağabeyi ile görüşen Mehmet Öcalan, dönüşte, ''Görüşmede başka herhangi bir şey gündeme geldi mi'' sorusuna ''İleriki aşamada eğer eş başkanlar gelirse o zaman açıklayabilirim'' karşılığını vermişti.

''Hangi konuyla ilgili'' sorusu üzerine Öcalan, ''Bu süreçle ilgili... Süreç...'' ifadesini kullanmıştı.


İkinci heyet


İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile göreşecek 2. heyet, bugün açıklanacak.

Heyette BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün olması bekleniyor.

ETİKETLER

mehmet öcalanabdullah öcalanimralıgemlikziyaret

İlgili Haberler

Mehmet Öcalan: Açlık grevlerini ancak ağabeyim durdurabilir

Mehmet Öcalan, 'Eğer görüşme olursa ağabeyime açlık grevlerini aktaracağım. Kesinlikle açlık grevleri konusunda etkili olur. Bu açlık grevlerini ancak o durdurabilir' dedi

Mehmet Öcalan İmralı'ya gidecek

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının Adalet Bakanlığına yaptığı başvurunun pazartesi günü kabul edilmesi bekleniyor.

Mehmet Öcalan, yarın 'Ada'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüşmek için, yarın İmralı'ya gidecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24