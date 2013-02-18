Mehmet Öcalan, bugün İmralı'ya gidecek

İmralı’yı ziyaret etmesi beklenen BDP heyetinden önce Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan adaya gitti.



Sabah saatlerinde Gemlik Limanı'na gelen Mehmet Öcalan, jandarma karakolunda yapılacak işlemler öncesi bir otomobilde. Öcalan'a, diğer mahkumların 3 yakını da eşlik etti.

Burda soruları yanıtlayan Mehmet Öcalan, “Bu bir aile görüşüdür. Bunun çok fazla siyaset, politik içinde olacağını bilemiyoruz. Ama orada ne konuşacağımızı şimdiden bilemiyoruz'' dedi.

İmralı süreciyle ilgili yorum yapmayacağını belirten Öcalan, “Dönersek belki bir iki kelime söylerim. Gördüklerimizi söyleriz'' karşılığını verdi.

Mehmet Öcalan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından vapurla İmralı'ya gitti.

Öcalan, 17 Kasım'da da adaya giderek ağabeyi Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşmüştü. Öcalan, aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, yüz yüze görüştüğü İmralı Cezaevi'ndeki ağabeyi Abdullah Öcalan'ın, cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine bir an önce son verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtmişti.

Son olarak 14 Ocak'ta adaya giderek ağabeyi ile görüşen Mehmet Öcalan, dönüşte, ''Görüşmede başka herhangi bir şey gündeme geldi mi'' sorusuna ''İleriki aşamada eğer eş başkanlar gelirse o zaman açıklayabilirim'' karşılığını vermişti.

''Hangi konuyla ilgili'' sorusu üzerine Öcalan, ''Bu süreçle ilgili... Süreç...'' ifadesini kullanmıştı.



İkinci heyet



İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile göreşecek 2. heyet, bugün açıklanacak.

Heyette BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün olması bekleniyor.