Mehmet Öcalan İmralı'ya gidecek

Mehmet Öcalan, kardeşini ziyaret için başvuruda bulundu. Görüşme izninin pazartesi günü çıkması bekleniyor. Adalet bakanlığına başvuran BDP heyeti ise beklemede.

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve BDP’li Ayla Akat’ın İmralı’da Öcalan ile görüşmesinin ardından, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile DTK Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un ikinci heyet olarak başvurusu henüz sonuçlanmadı.

Başvurunun ardından kimlerin adaya gideceği tartışma konusu olurken açlık grevlerinin sonlandırıldığı görüşmede de devreye giren Mehmet Öcalan’ın abisini ziyaret için Asrın Hukuk Bürosu avukatları başvuruda bulundu.

Mehmet Öcalan, bakanlıktan gelecek yanıtı beklediğini belirterek, “Bir önceki görüşmenin üzerinden bir ay geçti. Başvurumuza henüz bir yanıt verilmedi. Olumlu yanıt verilirse pazartesi görüş günümüz, gidebiliriz” dedi.

(radikal)