Mehmet Öcalan, yarın 'Ada'ya gidiyor

Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya kimin gideceği sorusu cevabını beklerken kardeş Mehmet Öcalan’dan sürpriz ziyaret kararı çıktı. Mehmet Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı’ya gidiyor. Bu ziyaret sonrası ise Öcalan ile ikinci tur görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya kimin gideceği tartışmaları devam ederken kardeş Mehmet Öcalan’dan sürpriz ziyaret kararı çıktı. Mehmet Öcalan’ın ziyareti hava koşulları uygun olursa yarın sabah saatlerinde gerçekleşecek. Aksi takdirde ise Pazartesi gününe kalacak.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, bu görüşme sonrasında ise İmralı’ya ikinci tur ziyaretlerin gerçekleşmesi bekleniyor. İkinci turda Ada'ya gidecek isimlerin ise BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve bağımsız milletvekili DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk olduğu öne sürülüyor.

'İlk ziyaret tartışıldı'



3 Ocak 2013'te MİT ve Öcalan'ın avukatlarının yanı sıra Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Türk'e ziyaret sonrası yaptığı özellikle "Barışı isteyen Başbakan, Kürt kardeşlerimizi bombalıyor" sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Özellikle Türk'ün sözleri sonrası İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşecek ikinci heyette kimlerin olacağı konuşulmaya başlandı.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın İmralı'ya gidecek ekipte BDP yöneticilerinin de bulunması gerektiği sözleri ile tartışmayı alevlendirdi.

'Vaktimiz yok çıkışı'



Erdoğan tartışmalara "Kimin gidip gitmeyeceğine kendilerinin karar verme yetkisi yok. Bu konuda Adalet Bakanlığımız kime izin verirse kime müsaade ederse adaya ancak onlar gidebilir. Bu çözüm sürecine fiilleriyle söylemleriyle gölge düşürecek olanlarla kaybedecek vaktimiz yok" diyerek noktayı koydu.

'3 İsimde karar verildi'



BDP geçtiğimiz günlerde İmralı’ya göndermek istediği isimleri Adalet Bakanlığı’na iletti. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve bağımsız milletvekili DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün adaya gitmesi üzerinde uzlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Bu üç isimin Mehmet Öcalan’ın ziyaretinden sonra adaya gitmesi bekleniyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta olacağı tahmin ediliyor