Mehmet Metiner: İş dünyasına operasyon yapılacak

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, aralarında gazetecilerin de gözaltına alındığı '14 Aralık' soruşturması kapsamında, iş dünyasına da 'operasyon' yapılacağını söyledi.

Mehmet Metiner, Yüce Divan için asla oy vermeyeceğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne güvenmediğini ve bakanlar hakkında adil bir karar vereceğine de inanmadığını dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, Mehmet Metiner partisinin Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



'Paralel yapının iş dünyasına da operasyon yapılacaktır'

Paralel yapının sadece medya ayağına değil, iş dünyasına da operasyon yapılacağını anlatan Metiner, şöyle dedi: "Burada paralel çeteler için de bir söz söyleyeceğim. Pensilvanya'daki zat ne derse desin. Utanmadan sıkılmadan hala ayetler okuyor. Sanki kendisi peygamberimsi bir misyonun sürdürücüsü, bizler de Yezid'iz, Firavun'uz. Paralel yapı hiçbir şekilde devlet yapılandırmasında yer alamayacaktır. Paralel yapının sadece medya ayağına değil, iş dünyasına da her türlü hukuki operasyon yapılacaktır. Paralel suç şebekesi çökertilecektir."

'Para sayma makineleri düzmeceydi'

Bazı AKP sözcüleri ve milletvekillerinin aksine, 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesine izin verilmemesi gerektiği görüşünü savunan Metiner, şunları söyledi:

"Şimdi bize siyasi bir tuzak kuruyorlar. İhsas-ı rey'de bulunuyorum. Suç bile olsa 'ihsas-ı rey'de bulunuyorum. Bakanlarımızın yüce divana gönderilmesi siyasi bir kapandır. Siyasi bir tuzaktır. Buna izin vermemek gerekiyor. 17 Aralık, 25 Aralık bir yolsuzluk operasyonu değil, hükümetimizi alaşağı etmeye çalışan alçakça paralel şebekesinin bir kalkışmasıdır. Ayakkabı kutuları bir tertiptir. Paralel kulisler tarafından oraya yerleştirildiler. O evde paralar vardı. Biliyorlardı, çünkü telefon dinliyorlardı. O paraların sahipleri de belliydi. Aşağılık herifler yalan söylemeyiniz. Bir de ayet okuyorsunuz. Sizi gidi paralel yalancılar sizi, işi gücü yalan. Bir daha söylüyorum o para kutuları ve para sayma makineleri bir düzmeceydi. Paralel polisler tarafından oraya konuldu."

'Haşim Kılıç başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyorum'

Konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ne güvenmediğini söyleyen Metiner, "Haşim Kılıç'ın başkanlık ettiği Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyorum. Anayasanın bakanlarımız hakkında adil bir karar vereceğine inanmıyorum. Bu nedenle 'ihsas-ı rey'de bulunuyorum. 7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden Başbakanımıza ulaşmak istediler, bir oyundu. Başbakanımız bu oyunu bozdu. İyi ki de bozdu. Bu paralel çakalların oyununa gelmeyiz. Yüce Divan için asla oy vermem."

'Bu ülkede iç savaş çıkarsa Kürtler arasında çıkar'

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDGH) ile Hür Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü çatışmaya değinen Metiner, "Kürt meselesini çözdük, PKK meselesini de çözeceğiz. Sen silaha para buluyorsun da niye okula para bulamıyorsun? Aç bir Kürtçe okul eğitim yap. Kim engelleyebilir?" dedi.

PKK'nın istediğinin üzerinde hükmedebildiği bir coğrafya olduğunu kaydeden Metiner, "Silahlarını bırak, gel siyaset yap. Kanunları değiştir, ne yaparsan yap. Ama diyor ki 'Ben silahı bırakırsam, iktidara gelemem.' Bu ülkede bir iç savaş çıkarsa Türkler ile Kürtler arasında çıkmaz. Savaş Kürtlerin kendi aralarında çıkar. Hüda-Par'lıları duyarlı olmaya çağırıyorum. Ama PKK da aklını başına devşirsin. Bu ülke hepimizindir. İstanbul ne kadar Kürt'se, Diyarbakır da o kadar Türk'tür. Aynı haklara sahibiz. Yeni Türkiye bu" diye konuştu.