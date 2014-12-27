Davutoğlu: CHP, paralel çete ile yaptığı iş birliğini açıklasın

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başknaı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hayri İnönü'den seçimi kazansa bile istifa ederek görevi Emir Sarıgül'e vereceği yönünde kağıt aldığını öne sürerek, "Şişli halkına bu saygısızlık değil mi? Kılıçdaroğlu'nun hesap vermesi lazım" dedi.

CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Davutoğlu, ''CHP vekili açıkladı '30 Mart öncesinde paralel çete ile işbirliği yapmakta hata yaptık' dedi. Kılıçdaroğlu açıklasın paralel çete ile yaptıkları işbirliğini. Neyi aldılar, neyi verdiler'' dedi.

AKP Konya 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Davutoğlu'na Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal de eşlik etti. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Baş verirler ama baş eğmezler

1 hafta içinde 4 başkentimizi ziyaret ettim. Pazar günü Ankara kongresini yaptık. Sonra Üsküp’e gittim. Üsküp’ten sonra Edirne’deydim. Aynı gün akşam İstanbul’a geldim. 5 günde 4 mukaddes payitahtı ziyaret ettim. Başşehirler bir kez başşehir oldu mu baş verirler ama baş eğmezler.

Milli irade testi olduğunda Konyalılar herkesten önce öne çıktılar ve ne zaman milli iradeye sahip çıkmak gerektiğinde mücadele ettiler, zulüm gördüler belki ama baş eğmediler. Biraz önce Meşal bir olaydan bahsetti, İsrail hepimizin Kudüs’ünü kendi başşehri ilan ettiğinde Konyalılar sokaklara çıktılar ve ''Kudüs bizim onurumuzdur'' dediler. 12 Eylül’ü yapanlar bu mitingi ihtilallerine gerekçe kılmaya çalıştılar.

Kudüs, Gazze, Filistin, Somali, Halep, Saraybosna, Üsküp, Semerkant,burada mı. İşte bu kongreler bizim için bu sesi haykırma günüdür.

Yükselen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen herkes hesap verecek

Buradan gelin bir yılın muhasebesini yapalım. Gezi provokasyonlarıyla daha sonra asırlık çınar ağaçlarına sessiz kalanlar Türkiye’yi kargaşa alanına çevirmek istediler. Uluslararası medya yayın yaptı, Türkiye’de kriz var mesajı vermek istediler. Sonra susturmak istedikleri ses Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkan sesiydi. Herkes hesap verecek. Yükselen Türkiye’nin önünü kesmek isteyen herkes hesap verecek. Milletten almadığı desteği kapalı kapılar ardından almaya çalışan herkes hesap verecek.

MİT TIR'larına operasyon yapanlar...

Geçen sene daha 2012 Şubat’ında MİT Müsteşarımıza yönelik hareket başlatanlar, MİT TIR’larına operasyon yapanlar, Dışişleri'ni dinleyenler istediler ki 30 Mart seçimlerindeAk Parti ve Türkiye sendelesin. Millet 30 Mart’ta AK Parti’ye sahip çıktığını gösterdi. Tam da seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanımız rahatsızlığı nedeniyle Konya’ya gelemediğinde miting alanını dolduran Konyalılara teşekkür ediyorum.

Tek tek gelmeyin

Şimdi 2015’te seçime giderken söylüyorum. Tek tek gelmeyin topunuz birden gelin. Eğer birinizden bire korkansak Allah bu emaneti bizden alsın. Kim kimle iş birliği, koalisyon yaparsa yapsın milli iradeyi egemen kılacağız.

Nasıl Konya mitingini bahane edip 12 Eylül’ü yapanlar aynı şekilde Kudüs dediğimizde aynı girişiminde bulundular. O topraklar bizim için Konya kadar mukaddestir.

Cumhurbaşkanımız son mitingini Konya’da yaptı. 10 Ağustos’ta Konya’dan aldığı izinle Cumhurbaşkanlığına geldi. Seninle gurur duyuyorum Konya. Büyükşehirlerde birince geldin. Şimdi Haziran seçimlerinden yüzde 80’i aşmaya var mısın? Nasıl 12 Eylül’e 27 Mayıs’a 28 Şubat’a direndiysen bu darbecilere karşı milli iradeyi ayakta tutmaya var mısın? “Yeter söz de karar da sadece milletin” diye haykırmaya var mısın?

Bir Konyalı olarak Başbakanlık görevini aldıktan sonra Konya’yı ziyaret ettim. Her bir ilimize ve ilçemize Konya’dan selamlar götürdüm. Nasıl Konya bizi bağrına bastıysa Van da Trabzon da Nevşehir’de adını daha sayamadığım birçok vilayetimizde onlar da bizi bağrına bastı.

CHP, Şişli ile meşguldü

"Şimdi kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor. 30 Mart öncesinde görünen o ki eski Belediye Başkanı, yeni Belediye Başkanı seçilirken elinden bir kağıt almış. Bu kağıtta Hayri İnönü, seçilirken o taahhüt etmiş, seçimi kazansa bile daha sonra eski Belediye Başkanı Sarıgül'ün oğluna, istifa edip, görevi vereceğine dair. CHP, bu demokrasiyi öğrenemeyecek, milli iradeyi öğrenemeyecek, halk oyu ne demek bunu öğrenemeyecek.

Böyle bir kağıt verilmişse, yani 'kim belediye başkanı olursa olsun sonra oğluna bırakılacak' denmişse bunun o çok zikrettikleri saltanattan ne farkı var? Bu Şişli halkına saygısızlık değil mi? Bu milli iradeye saygısızlık değil mi? Şimdi Şişlililerin hesap sorması lazım. Neden böyle bir imzayla milli irade kapalı kapılar ardında devredildi? Kılıçdaroğlu'nun hesap vermesi lazım."

4 gün verilse Türkiye'yi Şişli'ye çevirirler

Millet her seçimde CHP’ye vuruyor ama ders alan yok ki. Çünkü CHP iktidara geldiğinde ilk yaptığı iş millete vurmak olacak. Kılıçdaroğlu önce kendi hesabını, Şişli’nin hesabını versin. Kim kimi tehdit etti, hangi imzalar atıldı. İstediği gün 4 yıl değil 4 gün verilse Türkiye’yi Şişli’ye çevirirler. CHP teşkilatına sesleniyorum. İstanbul’da CHP İl Başkanı olacak kimse yok muydu ki Ankara eski il başkanını İstanbul’a getirdiler.

Kılıçdaroğlu, paralel çete ile yaptıkları işbirliğini açıklasın

Şimdi bir takım pazarlıklar başladı. 2015 seçimlerine giderken pazarlıkların yapıldığını görüyoruz. Bunların hepsinden hesap sorarız. CHP vekili açıkladı '30 Mart öncesinde paralel çete ile işbirliği yapmakta hata yaptık' dedi. Kılıçdaroğlu açıklasın paralel çete ile yaptıkları işbirliğini. Neyi aldılar, neyi verdiler. Bu pazarlığı yapanların hepsi millet tarafından cezalandırılacaktır.

Ekonomik kalkınmamız aksatılmadan sürdürülecek. Türkiye küresel bir güç olarak yükselirken Konya da yükselecek. Konya ilmin maneviyatın ticaretin ulaşımın sanayinin merkezidir. 12 yılda Konya’da destanlar yazıldı. Hem milli iradede hem kalkınmada destan yazıldı.