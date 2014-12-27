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Hamas lideri Meşal AKP Kongresi'nde konuştu: Güçlü Konya güçlü Filistin demektir

AKP'nin Konya'daki il başkanlığı kongresine Hamas lideri Hamas lideri Halid Meşal de katıldı

27 Aralık 2014 15:28

AKP Konya 5'inci Olağan Kongresi başladı. Kongreye Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal de katıldı. Meşal'in yaptığı konuşma esnasında kalabalık sık sık tekbir getirdi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Meşal, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı kongre salonuna partililerin tekbir ve tezahuratları eşliğinde girdi. Salondaki vatandaşların, “Mücahit Meşal”, “Hamas sana canım feda” ve “Kahrolsun İsrail” tezahüratlarına, el sallayarak ve selamla karşılık veren Meşal, daha sonra salonda kendisi için ayrılan yere geçti.

Hamas lideri, konuşması esnasında Konya ve AKP'ye teşekkür ederek, "Güçlü Konya güçlü Filistin demektir. Sizi de inşallah gelecekte Filistin'deki kongrelerde görmeyi umut ediyoruz" dedi.

 

 

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