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14 Aralık operasyonu kapsamında 5 eski emniyet müdürü tutuklandı

Polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, 22 Temmuz operasyonu kapsamında tutuklanmışlardı

28 Aralık 2014 02:18

14 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 5 eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan ve Kazım Aksoy tutuklandı.

"14 Aralık" soruşturması kapsamında savcılık sorguları dün akşam tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 polis müdürü ile ilgili karar, Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) bakıma alınması nedeni ile bugüne kalmıştı. 5. Sulh Ceza Hakimi Hakimi Cevdet Özcan, “Kamu görevlisinin gerçeğe aykırı evrak tanzimi", “İftira" ve “Terör örgütü üyeliği"  suçlarından tutuklamaya sevk edilen polis müdürlerinin ifadelerini saat 13.30'dan itibaren almaya başladı. Hakim Özcan, yaklaşık 9 saat süren ifade alma işlemi sonunda eski İstanbul Terör Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse, eski İstihbarat Şube Müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan ile eski Mali  Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy'un "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

 

22 Temmuz'da tutuklanmışlardı

 

Polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, "22 Temmuz" soruşturması kapsamında “Casusluk", “Yasadışı dinleme" ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", Kazım Aksoy ise 1 Eylül'de yapılan operasyon kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmışlardı.

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