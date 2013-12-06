Taraf'a 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla soruşturma açıldı

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun geçtiğimiz hafta “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetine konu olan haberiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma, görevsizlik kararı verilerek Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Yasaklanan bilgileri açıklama'

Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar tarafından başlatılan soruşturmada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki sınırları içerisinde olan Taraf gazetesinin 28 Kasım tarihli nüshasının birinci sayfasında Mehmet Baransu tarafından “Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlığı ile gazetenin manşetinde yer alan bir haber yaptığı ifade edildi. Söz konusu haberle Baransu'nun '25 Ağustos 2004 tarihli ve Karar No:481 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararını' yayınlamak ve açıklamak suretiyle TCK'nın 327, 328, 329 ve 336. maddelerinde yazılı olan “Devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", “Siyasal veya askeri casusluk “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama ve “Yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarını işlediği iddia edildiği belirtildi.

Görevsizlik kararı

Söz konusu suçlarla ilgili soruşturma yapma görevinin TMK 10. Maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcığılı'nın görev alanına girmediğinin kaydedildiği görevsizlik kararında, soruşturma dosyasının 10. Maddesi ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi. Soruşturmaya konu suçlar ise toplamda 26 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istemini öngörüyor.