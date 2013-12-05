'Yanlış anlaşıldım; MİT MGK kararını değil, 'fişleme' belgesini sızdırdı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, dünkü basın toplantısında 2004 yılı MGK kararının MİT’ten sızdırıldığını söylemediğini, bu konuda basında yer alan ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

'Sızdırılan MGK kararı değil, fişleme belgesi'

Dün yaptığı açıklamanın bugün bazı basın yayın organları tarafından yanlış verildiğini belirten Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dünkü basın toplantımda, tartışma konusu olan 2004 MGK kararının MİT'ten sızdırıldığını söylemedim. Bugün bazı gazeteler yanlış yazmışlar. MİT'ten sızdırıldığını söylediğim şey, bazı yayın organlarının ‘fişleme’ dedikleri, MİT veri tabanındaki bazı ham bilgiler ve arz notudur. Söz konusu ‘arz notu’ MİT Müsteşarı başta olmak üzere, kurumun üst yönetimi tarafından onaylanmış bir metin değildir."

'Fişleme alçaklıktır'

"Dün söyledim, bir kez de burada yazıyorum. İnsanları mağdur etmek veya kategorizasyona tabi tutmak için fişleme yapılması alçaklıktır. AKP'nin bizzat kendisi ve kadroları son zamanlara kadar fişlemelerin ve vesayetçi dayatmaların mağduru ve mazlumu olmuştur. Bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyin, bizim bilgimiz ve irademiz dahilinde başkalarına yapılmasına rıza göstermeyiz, göz yummayız. Kaldı ki güvenlik soruşturmaları için derlenen ve gazetelerde yer verilen bilgilerin hiçbiri, hiç bir kuruma gönderilmemiştir."

'AKP bile bile bunun arkasında olmaz'

"2002'ye kadar güvenlik soruşturmalarında bir yığın sübjektif, soyut bilgiler yer alırken AKP'yle birlikte bu uygulama değişmiştir. 58. Hükümetin Başbakanı Sn. Gül, MİT'e, 4 Aralık 2002 tarihli yazı ile somut delillere dayanmayan bilgilere yer vermemelerini emretmiştir. Bugün halen bu yazılı talimat yürürlüktedir ve buna göre işlemler tesis edilmektedir. Aykırı hareket edenler varsa, suç işlemektedirler. Maalesef kurumların başındaki insanlar ve yazılı kurallar değişse de on yılların alışkanlıkları ve zihniyetlerin değişimi kolay olmuyor. Her kurumda yanlışlıklar, eksiklikler, aksaklıklar veya kasıtlı eylemler olabilir. Mühim olan, siyasi irade bunların arkasında mı değil mi. AKP, bile bile hiç bir zaman yanlışın yanında ve arkasında olmaz."