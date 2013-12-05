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Başbakanlık, MGK ve MİT'ten Taraf gazetesine suç duyurusu

Başbakanlık, MİT ve MGK, 2004 MGK kararlarını açıklayan Taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu

05 Aralık 2013 16:08

Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve MİT, 2004 yılındaki MGK toplantısında “Gülen Cemaati’ni bitirmek için kararlar alındığı”na yönelik haberlere ilişkin olarak Taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Taraf gazetesi, 2004 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında “Gülen Cemaati’ne yönelik kararlar alındığı konusunda haberler yapmıştı.

Bu haberlerin ardından tartışmalar yaşanmıştı. Birçok siyasetçiden konuyla ilgili açıklamalar gelmişti.

Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu, Taraf gazetesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

AA muhabiri Hasan Öymez'in aldığı bilgilere göre Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, 2 Aralık 2013'te yayımlanan haberde, "Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'ya hukuka aykırı fiil isnat etme suretiyle iftira suçunun işlendiğini" belirterek, Türk Ceza Kanunu'na göre Baransu hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

MGK Genel Sekreterliği ise 28 ve 30 Kasım 2013 tarihli haberler çerçevesinde yapılan suç duyurusunda, "MGK kararlarının gizli kalması kuralının ihlaline ve konuya ilişkin gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığına" işaret ederek, gerekli soruşturma ve işlemlerin yapılmasını istedi.

MİT Müsteşarlığı tarafından yapılan suç duyurusunda, 2 Aralık 2013 tarihli haberde imzası bulunan Baransu ve Taraf gazetesi sorumluları hakkında cezai takibat yapılması talep edildi.

 

 

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