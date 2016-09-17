Mehmet Altan'ın evinden alınan Mehmet Barlas’ın kitabı suç delili sayıldı!

10 Eylül sabahından beri gözaltında tutulan Ahmet Altan ve Prof. Dr. Mehmet Altan hakkında ‘’suç delili’’ sayılan eşyalar belirlendi. Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok, Mehmet Altan'ın aleyhine ‘’suç delili’’ olarak Mehmet Barlas’ın yazdığı 2000 yılı basımı Hocaefendi Sendromu adlı kitabına da el konulduğunu belirtti.

Mehmet Altan’ı evine baskın yaparak gözaltına alan polisler, Mehmet Altan’ın Emniyet’e götürülmesi sonrasında kendisi evde yokken yaptıkları aramada bir dizi eşyaya el koydular.

Mehmet Altan’ın ‘’suç delilleri’’

Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok’un açıklamasına göre, Mehmet Altan aleyhinde ‘’suç delili’’ olarak tespit edilen şeyler şunlar:

- Abdullah Öcalan’ın yazdığı iki kitap;

- Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Mehmet Altan adına gelen bir konferans davetiyesi;

- T24 haber sitesinde yayınlanan ve PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinin açıklamalarına yer veren bir haberin internetten basılmış hali;

- Mehmet Altan’ın 1990’lı yıllarda Turgut Özal ile yaptığı bir televizyon söyleşisinin kaydını içeren VHS kaseti;

- Mehmet Altan’ın 2011’de TRT’de katıldığı ve kendi hayat hikâyesinin anlatıldığı ‘’Zirvedekiler’’ adlı programın kaydını içeren VHS kaseti;

- Mehmet Altan’ın yurtdışı seyahat dönüşlerinde, seyahat harcamalarından artan küçük miktardaki dövizini koyduğu para kutusu içinde, 5, 10, 20 dolarlık banknotlar ve Euro banknotları arasından seçilerek alınmış beş adet 1 dolarlık banknot;

- Ahmet ve Mehmet Altan’ın yakın akrabaları olan Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un, Çetin Altan’ın vefatı dolayısıyla gönderdiği taziye mesajı (Polisler, el koyma işleminde Arapça yazılmış olan taziye mesajını ‘’bilinmeyen dil’’ olarak kayıt altına aldılar);

- Mehmet Altan’ın 2011 yılında son sınıf öğrencilerine yarım dönem ders verdiği Fatih Üniversitesi’nin ders ücretini yatırmak üzere açtığı ve sadece üç kez ders ücreti yatırılmış ve başka herhangi bir işlemde kullanılmamış olan Bank Asya banka kartı (Bu karta, Mehmet Altan’a ait, farklı Türk bankalarından verilmiş çok sayıda kredi ve debit kartı arasından seçilerek el konuldu.)

- Mehmet Barlas’ın yazdığı 2000 yılı basımı Hocaefendi Sendromu adlı kitabı

Ahmet Altan’ın ‘’suç delilleri’’

Avukat Veysel Ok, Ahmet Altan’ın evinde yazarın kendisinin hazır bulunduğu arama sırasında el konulan ‘’suç delillerinin’’ ise eski bir dizüstü bilgisayar ve romanlarının bulunduğu eski tip disketler olduğunu açıkladı.