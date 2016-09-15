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Mehmet Altan gözaltında yazdı: "Subliminal" mesaj gücüm olsaydı…

Savcı, TBMM’de "Darbeleri Araştırma Komisyonu’"nda verdiğim ifadeyi okusaydı, belki bir kez daha düşünürdü

15 Eylül 2016 20:25

Mehmet Altan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Çok genç ‘’kahraman’’ savcının iddia ettiği gibi ‘’subliminal’’, yani bilinç altına mesaj iletmek gibi insanüstü bir gücüm olsaydı hiç kuşkusuz ve acilen bunu bugünkü Türkiye’nin ‘’demokrasi ve hukuk devleti’’ olması yönünde kullanırdım.

Bu sayede, içine birçok insan gibi bizim de katıldığımız bu hukuk ve akıl dışı durumlarla, Türkiye bu ürkütücü çıkmaza biraz daha savrulmuş olmazdı.

Savcı hukuk tarihinde olmayan suçlar yerine ufak bir gayret gösterip, TBMM’de ‘’Darbeleri Araştırma Komisyonu’’nda verdiğim ifadeyi okusaydı, böyle zoraki gözaltı sürecinin parçası olmam konusunda, sanmasam da, belki bir kez daha düşünürdü.

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Mehmet AltanGözaltıNezaretSavcıDarbeleri Araştırma Komisyonu

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