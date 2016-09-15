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Dünya

Merkel’in katıldığı törenden: Bu ödülü Ahmet ve Mehmet Altan’a ithaf ediyorum

İtalyan gazeteci Saviano’nun ödül konuşması…

Giovanni die Lorenzo (Solda), Roberto Saviano (Ortada), Angela Merkel

15 Eylül 2016 23:45

T24

Almanya’nın en prestijli ödüllerinden Sanssouci Kolokyumu ödülünü alan İtalyan gazeteci Roberto Saviano, “Bu ödülü, Türkiye’de gözaltında bulunan Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a ithaf ediyorum" dedi.

Her yıl düzenlenen Sanssouci Sanssouci Kolokyumu töreni Almanya’nın Potsdam kentinde yapıldı. Avrupa’nın önde gelen yazarları ve gazetecilerinin davetli olduğu törene, Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’deki gelişmelere dikkat çekerek, basın ve ifade özgürlüğünün durumunu eleştirdi. 

Sanssouci Kolokyumu'nda daha sonra bu sene ödüle değer görülen gazetecinin, İtalya’da mafya üzerine yazdığı kitaplarla bilinen ve hayati tehlike altında olduğu için polis gözetiminde yaşayan gazeteci Roberto Saviano anons edildi. Merkel’in de çalışmalarından övgüyle söz ettiği Saviano, ödülü aldıktan sonra, kabul konuşması için çıktığı kürsüde, “Bu ödülü, Türkiye’de gözaltında bulunan Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a ithaf ediyorum.” dedi.

Saviano’nun Gomorra adlı kitabı, “Kan ve Suç İmparatorluğu” alt başlığıyla, Yurt Kitap yayınları arasında, Umberto Eco’nun önsözüyle Türkçe olarak da yayımlandı. 

Törenin davetlileri arasında, Türkiye’den Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de yer aldı. 

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Sanssouci ColloquiumAngela MerkelRoberto SavianoAhmet AltanMehmet AltanSedat Ergin

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