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Ahmet Altan gözaltında yazdı: Bilinç altına mesaj

"Bu suçlamanın hukuk tarihine mi mizah tarihine mi geçeceğini bilmek zor"

15 Eylül 2016 20:17

Ahmet Altan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Bu suçlamanın tarihe geçeceği kesin. Ancak hukuk tarihine mi mizah tarihine mi, onu bilmek zor.

Bir televizyon programında ‘’insan bilincinin algılayamayacağı bir biçimde doğrudan bilinç altına mesaj vererek’’ darbecilerle ilişki kurduğumuz iddiasıyla gözaltına alındık.

Bunu iddia edebilen bir ‘’bilinç’’ bizim ‘’uzaylılarla konuştuğumuzu’’ da, geceleri Superman kılığında gökyüzünde uçtuğumuzu da, ‘’manyetik güçlerimizi’’ kullanarak dağların yerini değiştirdiğimizi de iddia edebilir.

Hukuk, ciddiyetten ve izandan koptuğu zaman artık her söz mübah, her saçmalık mümkündür.

Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Genelkurmay Başkanı’nın, MİT Müsteşarı’nın bile bilmediği darbeyi Mehmet Altan’la benim bildiğimi iddia edebilmek için, ‘’insan bilincinin algılamadığı, ancak bilinçaltına işleyen’’ mesajları vermek türünden saçmalıklara sığınmaktan başka çareleri yok.

Bu suçlamanın tarihe geçeceği kesin. Ancak hukuk tarihine mi mizah tarihine mi, onu bilmek zor.

Neden böyle bir hukuk ucubesiyle karşı karşıyayız?

İki neden var sanırım.

Birincisi, ‘’biz her türlü eleştiriyi her türlü manasızlıkla sustururuz’’ gösterisiyle ortalığa dehşet salmak.

İkincisi, 15 Temmuz darbe soruşturmasını saçmalaştırmak, alay konusu hâline getirmek ve böylece ana mecrasından saptırmak.

Darbe soruşturmasından neden bu kadar korktuklarını, niye bu soruşturmayı yolundan saptırmak istediklerini bilmiyorum.

Ama bu iki amaç için harekete geçip hukuku çarpıtmak ciddi suçtur, bunu biliyorum.

 

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