Mehmet Ali Şahin: Diyanet İşleri Başkanı, makamına deveyle mi gitsin?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyet kurulduğunda sadece Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin makam arabası olduğunu belirterek, "Bazı siyasi partiler ve liderlerinin Diyanet İşleri Başkanının makam arabasını siyasi polemik yapmaları bana göre ne kadar ayıp bir şeydir. Peki dolmuşla mı gitsin Diyanet İşleri Başkanı makamına?" dedi.

Gri Hat'da yer alan habere göre, Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Eflani İlçesi'nde esnafları ziyaret etti ve Kaymakamlığa ziyarette bulundu. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in makam aracıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Cumhuriyet kurulduğunda 3 kişinin makam arabası olduğunu, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve üçüncüsünün de Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi olduğunu belirten Şahin, "Bazı siyasi partiler ve liderlerinin Diyanet İşleri Başkanının makam arabasını siyasi polamik yapmaları bana göre ne kadar ayıp bir şeydir. Peki dolmuşla mı gitsin Diyanet İşleri Başkanı makamına? Taksi mi çağrısın yoksa yürüyerek mi gitsin? Bu beyler ne demek istiyorlar? Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş açıklama yapsın, neyle gitsin Diyanet İşleri Başkanı makamına? Görevine neyle gitsin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruma üzüldüğünü ve Diyanet İşleri Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı havuzundaki araçlardan birisi ile yurt dışı seyahatleri için de bir uçak tahsis edilebileceğini söylediğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bunu deyince, 'Vay siz Diyanet İşleri Başkanını nasıl Papa'yla, Vatikan'la kıyaslarsınız, neden Peygamberimizle kıyaslamadınız?' dediler. Konu binek uçak. Peygamberimizin zamanında uçak var mıydı, otomobil var mıydı? Sayın Kılıçdaroğlu şunu mu söylemek istiyor; Sevgili Peygamberimizin zamanında seyahatler sadece deveyle yapılırdı. Diyanet İşleri Başkanı'na da çağrıda bulunarak 'Bundan sonra seyahatlerini deveyle yap' mı demek istiyorsunuz. Söylemek istediğiniz nedir? Bunu açıklayın. Halkımızın saygı duyduğu görevlerde, makamlarda bulunan kişilerin seçimler öncesi hala polemik konusu yapılması nedeniyle eski bir Diyanet mensubu olarak fevkalade üzüntü duyorum."

