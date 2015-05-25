Müftülük çalışanı, Soma'daki camilerden topladığı asırlık eşyalarla Mercedes almış!

Manisa’nın Soma ilçesindeki camilerden bir müftülük çalışanı tarafından yüzlerce halı, kilim, el yazması eserler ve asırlık eşyalar toplatıldı. Toplanan eserler faturasız ve tutanaksız haraç mezat satıldı. Eski eserlerin satıldığı bu dönemde müftülük çalışanının kendisine Mercedes marka bir araç aldığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 yıl gecikmeli soruşturma başlattı.

Milyonluk makam aracı tartışmalarıyla gündeme gelen Diyanet’te büyük bir skandala imza atıldı. Manisa’nın Soma ilçesi müftülüğünde görev yapan şube müdürü H.Ö. yaklaşık 200 din görevlisini 2013 yılında toplayarak camilerdeki eski halı, kilim, el yazması eserler ve tarihi niteliği bulunan eşyaların toplatılmasını istedi.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, TBMM’ye verilen şikayet dilekçesine göre H.Ö. imamlara yaptığı konuşmada “Bakın bu halı çok değerli. Camilerinizde böyle halılar varsa haber verin, biz gelip alalım. Bu halı 2-3 bin lira yapar. Bu halı gibi onları satabiliriz. Bu eserler caminizde atıl kalmasın, değerlendirelim” dedi.

‘Tutanaksız toplandı’

Toplantının ardından cami imamlarını müdür H.Ö’nün selamıyla arayan kişiler, Soma’daki tüm köylerdeki camileri gezerek eski halı, kilim gibi tarihi eserleri tutanak, makbuz olmadan topladı. Tutanaksız bir şekilde halı, kilim veren cami imamları şüpheli duruma düşerken, camilerden eski halı ve kilimleri toplayan kişilerin olayın ortaya çıkmasının ardından cami imamlarını arayarak “Biz yanarsak sizin de başınız yanar” diyerek tehdit etmeleri de imamların ifadelerinde yer aldı.

‘Vermek zorunda kaldık’

Tutanaksız eski eserleri verdikleri için sanık durumuna düşen imamlar, amirlerinin gelip bu eserleri istediği için vermek zorunda kaldıkları yönünde ifade vererek kendilerini aklamaya çalıştı. Verdikleri eski eserlerle ilgili sıkıntıya giren imamlar, daha büyük sorun yaşamamak amacıyla camilerinde kalan eski eserleri caminin demirbaşlarına kaydetti.

Skandalla ilgili geçtiğimiz şubat ayında TBMM Dilekçe Komisyonu’na gönderilen bir dilekçede Soma Müftülüğü’nde görev yapan şube müdürü H.Ö’nün makamını kötüye kullandığı, haksız kazanç elde ettiği öne sürülerek, ilgili şahsın camilerdeki tarihi eser olarak nitelendirilen halı, kilim, el yazması Kur’an-ı Kerimler, Osmanlı dönemine ait eserlerin kaçakçılığını yaptığı belirtilmişti.

TBMM’ye de iletilmişti

Camilerden toplanan halı ve kilimlerin satılırken herhangi bir komisyon oluşturulmadığı belirtilen dilekçede, kaç halının hangi değer ve kıymette satıldığının da bilinmediği vurgulanıyor. Dilekçede, konu ile ilgili bilgi tutanak, belge ve ifadeler Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu’nda yer aldığı ifade ediliyor.

Mercedes almış

Soma Müftülüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan H.Ö’nün eski eserlerin satıldığı bu dönemde kendisine Mercedes marka bir araç alması ilçede tepkilere yol açtı. H.Ö’nün Mercedes aracı satarak yerine sıfır kilometre beyaz Ford marka araç alması dikkat çekti.

Diyanet 2 yıl sonra müfettiş görevlendirdi

Olayın yayılmasının ardından harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, ilçeye müfettiş gönderdi. Müfettiş olaylarla ilgili bilgi, belge toplayıp imamların ifadelerine başvurdu. Müfettişin raporunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunmasının ardından olayla ilgili ikinci bir müfettiş daha görevlendirildi. Geçen hafta ilçeye giden müfettiş, konu ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.