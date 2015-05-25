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Diriliş Postası 'lafı uzatmadı': Erdoğan'ın Mercedes vurgusu resmen marka reklamı!

"Mehmet Görmez’in 'kriz yönetimi' başından sonuna kadar tuhaflıklarla dolu"

25 Mayıs 2015 16:24

Bir dönem Star gazetesinde yazan, Hakan Albayrak'ın kurduğu Diriliş Postası'nın "Lafı Uzatmayalım" bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hediye ettiği makam aracı üzerinden Mercedes markası vurgusunu yapması eleştirildi. "Bu resmen marka reklamıdır" denilen yazıda, "Biz de bu notumuzla marka reklamına katkıda bulunmuş oluyoruz, iyi mi?" denildi.

Diriliş Posta'sında yer alan o eleştiri şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracı meselesindeki ‘kriz yönetimi’ başından sonuna kadar tuhaflıklarla dolu. Görmez’in ‘Ne yapalım? Eski arabayı tamir ettirip onunla idare edeceğiz artık’ diyerek fakr-u zaruret arz etmesi tuhaftı mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görmez’e makam aracı tahsis ederken “Mercedes” vurgusu yapması da tuhaf. Bu resmen marka reklamıdır. Biz de bu notumuzla marka reklamına katkıda bulunmuş oluyoruz, iyi mi?"

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