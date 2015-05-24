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Politika

Demirtaş: Ey Diyanet İşleri Başkanı, sırat köprüsünden mercedesle geçilmiyor

'Zırhlı mercedes seni günahlardan da koruyor mu?'

24 Mayıs 2015 17:03

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makam araçları için 'çerez parası' açıklaması ile ilgili, "Makam araçlarına 'çerez parası' diyenlere sesleniyorum. Bu saraylar, bu harcamalar haram değil midir? Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum, zırhlı, lüks mercedes aracı haram değil midir? Bu zırhlı mercedes seni günahlardan da koruyor mu? Ey Diyanet İşleri Başkanı, sırat köprüsünden mercedesle geçilmiyor. Orada zırlı mercedes yok" diye konuştu.

Dermirtaş, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını da hatırlatarak, "O yolsuzlukları senin burnundan getirmezsek bize HDP demesinler" dedi.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-- O yolsuzlukları senin burnundan getirmezsek bize HDP demesinler.

-Karnımız doymalı ama onurluca, kardeşçe olmalı. Barışla ekmek yan yana olmalı.

-Orduya, gaza, joba harcanan paraları size, kadınlara, emekçilere harcayacağız.

-Barış içinde yaşayan bir toplumda TOMA'lara, joblara, gazlara ihtiyaç yoktur. Bu harcamaları yarıya indirsek bile bize yeterdir. Size bunlarla müdahale etmeye gerek yoktur.

-Makam araçlarına 'çerez parası' diyenlere sesleniyorum. Bu saraylar, bu harcamalar haram değil midir? Diyanet İşleri Başkanına sesleniyorum, zırhlı, lüks mercedes aracı haram değil midir? Bu zırhlı mercedes seni günahlarından da koruyor mu?Ey Diyanet İşleri Başkanı, sırat köprüsünden mercedesle geçilmiyor. Orada zırlı mercedes yok. Hepimiz orada anadan üryanız.

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