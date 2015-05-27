İmam dolandırılınca 'hırsızlar serbest' dedi, Diyanet Cumhurbaşkanı'na hakaret sanıp işten attı!

İstanbul Beykoz Ortaçeşme Bağüstü Camii İmamı Azmi Koç, geçen yıl aracını sattığı kişiler tarafından dolandırıldı. Bu mağduriyetini bir kafede arkadaşıyla paylaşırken, “Beni dolandıran bu adamlar, hem hırsızlık hem dolandırıcılık yapıyor hem de elini kolunu sallayarak geziyor” dedi. Koç, aynı mekanda bulunan iki kişi tarafından Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği sanılarak müftülüğe şikayet edildi. Bunun üzerine İmam Koç hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma safhasında Diyanet’ten gelen müfettişlerce tanıkların ifadelerinin ‘altı doldurularak’ İmam Koç, devlet büyüklerine hakaretten savunması dahi alınmadan imamlıktan atıldı.

Bugün’den Hasan Önal’ın haberine göre, imam Azmi Koç’la ilgili süreç, geçen yaz aracını bir galericiye satmasıyla başladı. 100 TL kapora dışında bir para alamayan Koç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Birçok suçtan sabıkaları bulunan galericilerle ilgili bir işlem yapılmaması Türk Diyanet Vakıf Sen üyesi Koç’u şoke etti.

Beykoz'daki bir pastanede imam olan arkadaşına konuyu anlatan Koç, “Beni dolandıran bu adamlar, hem hırsızlık hem dolandırıcılık yapıyor hem de elini kolunu sallayarak geziyor” dedi. Bu sözlerinin ardından aynı mekanda bulunan iki kişi Koç’a "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin, sen paralel misin” diye tepki gösterdi. Koç’un durumu izah etmesine fırsat vermeden oradan uzaklaşan kişiler, Beykoz Müftülüğü’ne giderek Koç hakkında şikayette bulundu.

Yalan ifade için ikna etti

İmam hakkında hemen soruşturma başlatan müftülük, konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirdi. Diyanet’ten gelen müfettiş, İmam Koç’un savunmasını almadan aleyhte ifade verecek kişilerin görüşlerine başvurdu. Tanıkların ifadelerini yeterli bulmayan ve ifadelerin altını kendi eklemeleriyle doldurduğu iddia edilen müfettişin ifade vermek istemeyenleri de ayetlerle ikna etmeye çalıştığı önü sürüldü.

Savunması bile alınmadı

Konu ile ilgili soruşturma yürüten İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu, İmam Azmi Koç hakkında kademe ilerleme cezası bile verilmesine gerek görmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı, müfettişin altını doldurduğu ifadelerle savunması dahi alınmadan Koç’u imamlıktan attı.

Şikayetçi müfettişi suçladı

İmam Koç’u şikayet edenlerden M.M, savcılıkta verdiği ifadesinde, Beykoz Müftülüğü ’ne giderek şikayetten vazgeçtiğini söyledi. "Olay günü Azmi Koç’un 17-25 Aralık soruşturmasıyla ilgili herhangi bir beyanı olmamıştı" diyen M.M, "Ancak Diyanet İşleri müfettişi ‘bu ifadenin altını doldurmamız gerekir’ diyerek kendi kafasından 17-25 Aralık’la ilgili bazı beyanları da tutanağa geçti. Bu beyanları ben söylemedim. Bunu müfettiş ben söylüyormuşum gibi tutanağa geçti” ifadesini verdi.

‘Müfettiş eklemiş’

Mahalle esnafı H.K, savcılığa verdiği ifadede, müfettişe verdiği ifadeyi kabul etmediğini söyledi. Müfettişe Azmi Koç’un Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğine ilişkin beyanda bulunmadığını belirten H.K, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'na ve AKP’ye ilişkin münafık dediğini duymadım. Müfettiş beni ifadeye çağırdığında önce tanıklık yapmak istemediğimi söyledim. Bana ayet okuyarak tanıklık yapmamı istedi. Ben de şimdi size anlattığım şekilde müfettişe beyanda bulundum. Müfettiş ifadeyi tutanağa geçtikten sonra ifadeyi okuma gereği duymadım. Daha sonra ifadeyi okuduğumda benim söylemediğim ifadeleri de yazdığını gördüm.”

Delil ve belge sunulamadı

Hakkındaki iddiaları reddeden Azmi Koç, müftülük yöneticilerinin mevcut konjonktürden yararlanarak kendilerinin cemaatle mücadele ettiğini gösterme adına şahsı hakkında bu yönde suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Müftü işleme koymadı

Koç, bazı din görevlilerinin de bu yönde organize edilerek iş kaygısıyla şahsı aleyhinde ifade vermeleri için zorlandıklarını dile getirdi. İddia edilen hususların yalan ve iftira olduğunun altını çizen imam Koç, bu iddialarla ilgili delil ve belge sunulamadığını kaydetti.

Kendisini şikayet edenlerin şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe vermelerine rağmen müftülüğün bunu işleme koymadığını söyleyen Koç, “Aleyhime ifade veren kişileri ifadeleri sonrasında tanıdım. Bu kişileri daha önce tanımıyordum. O kişiler şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen müftülük o kişilere ‘şikayetinizin arkasında durun’ diyor. Dilekçeyi işleme almıyor” diye konuştu.

Yalan ifade verenler helallik istiyor

İmam Azmi Koç, kendi aleyhinde tanıklık yapanların ifadelerinden dolayı mahcup duruma düştüklerini, aracılarla kendinden helallik istediklerini söyledi. Koç, “Bunlar, onların memuriyetlerini koruma adına verdikleri ifadeler. Ayrıca hakkımda ifade veren bazı kişiler de verdikleri ifadeleri okumadan imzaladıklarını, söylemedikleri şeylerin yazıldığını sonradan öğrendiklerini, bu yüzden başmüfettişten şikayetçi olacaklarını söylediler” dedi.