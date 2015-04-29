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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan avukat tahliye edildi

Avukat Umut Kılıç, Erdoğan'a 'faşist' dediği iddiasıyla tutuklanmıştı

29 Nisan 2015 14:46

Bir mülakat esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "faşist" dediği iddiasıyla tutuklanan avukat Umut Kılıç tahliye edildi.

Hakimlik mülakatı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Avukat Umut Kılıç, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Feyzullah Taşkın, Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rıfat İnanç ve Adalet Akademisi Üyesi Eyüp Sarıcılar müşteki olarak gösterildi.

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