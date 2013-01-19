Türk basının usta ismi Mehmet Ali Birand son yolculuğuna uğurlandı. Doğan TV Center’da yapılan ilk törenin ardından Birand’ın naaşı, Teşvikiye Camii’ne getirildi. Basın, siyaset, sanat ve spor camiasından pek çok kişi cenaze için avluyu doldurdu. Büyük kalabalık avluya sığmadı. Cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın cenazesi sabah defin işlemleri için hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Cenazeyi Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre ve oğlu Umur Birand teslim aldı.

Birand için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı Doğan TV Center önünde düzenlendi.

Mehmet Ali Birand'ın naaşı, Haber Grup Başkanı olarak görev yaptığı Kanal D'nin önüne getirildi.

Birand için daha sonra Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Vatandaşların da camiye akın ettiği törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB Bakanı Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, AK Partili Burhan Kuzu, CHP'li vekiller Mehmet Sevigen ve Umut Oran, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, BDP'li Sırrı Sakık, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Fener Rum Patriği Bartholomeos, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Raif Akbaş, Halit Kıvanç, yazar Yaşar Kemal, sanatçılar Suavi, Adnan Şenses, Yavuz Bingöl, Gülben Ergen, tiyatrocu Demet Akbağ, Acun Ilıcalı, manken Tülin Şahin, işadamları, Galatarasay Kulübü Başkanı Ünal Aysal, eski Galatasaray Kulübü Başkanları Mehmet Cansun ve Faruk Süren, Hürriyet yazarları, yakınları, çalışma arkadaşları katıldı.

Cenaze namazının ardından araca yüklenen Birand'ın naaşı Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Sarı-kırmızı çiçekler



Galatasaray Lisesi mezunu ve sarı-kırmızılı takım taraftarı olan Birand’ın cenazesinin üzerinde kırmızı ve sarı güller konulduğu dikkati çekti.



Eşi: Onu evde tutamadık



Törende konuşan Birand'ın eşi Cemre Birand, herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

''Sizleri çok sevdi. Son ana kadar da emin olun sizleri düşündü. Bizlerden çok galiba sizleri seviyordu. Çünkü biz onu evde tutamadık. Biz yeterli kalmadık onun evde kalması için. Kemoterapiye gittikten sonra buraya koşardı. Öğle uykularını burada uyurdu. Akşam geldiğinde de küçük makinesinin de yanına oturur 'Ben sizi dinliyorum, siz anlatın' diye Posta'ya yazısını yazardı. 24 saati işle, tutkuyla geçen bir insandı.



'Bugünü görse çok eğlenirdi'



Bugünü görseydi çok eğlenecekti eminim çünkü tam ona göre şanlı, şerefli, güzel, çiçekli, böcekli, Cumhurbaşkanlarına layık bir yollama töreni oldu. Mehmet Ali'nin, Doğan TV binasında çok güzel günleri geçti. Doğan ailesi içinde de çok güzel günleri oldu. Milliyet'te başlayan hayatını düşünecek olursanız, bütün bir ömrü Doğan ailesi fertleri ve Doğan ailesinin çıkardığı gazeteler, televizyonlarla geçti. Hepinize kalben teşekkür ediyorum.''



'Babamı kaybettik'



Birand'ın oğlu Umur Ali Birand da babasının çalışmayı, işine gitmeyi çok sevdiğini belirterek, ''Buraya evden her sabah koşa koşa gelirdi sizinle çalışmak için. Onun hayatıydı bu. Keşke aramızda olsaydı ve bunları görebilseydi. Gerçekten herkese teker teker ne kadar güzel, iyi iş yaptığınızı, ne kadar doğru yerde durduğunuzu ve ne kadar güzel röportaj yaptığınızı söyleyebilseydi. Ama hayat çok ilginç yerlere götürüyor bizi. Babamı kaybettik...'' dedi.



Gözyaşlarını tutamadı



Gözyaşlarını tutamayan Umur Ali Birand konuşmasının ardından annesi Cemre Birand'a sarılarak, ağladı.



Dualarla uğurlandı



Mezarlıklar Müdürlüğü Protokol İmamı Fatih Savaş, ''Vefat ettiği akşam bir televizyon kanalında önemli bir şahsiyetin ağzından düşen cümle şuydu; 'Duanın gücüne inanan bir insandı.' O halde biz de ona dua ile mukabele edelim'' dedi.

İmam Fatih Savaş daha sonra katılımcılardan helallik istendi. Törene katılanlar Mehmet Ali Birand için dua etti.

Mehmet Ali Birand için Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak.

Törene, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre ve oğlu Umur Ali ile Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski Başbakan yardımcılarından Hüsamettin Özkan ile aralarında Can Dündar, Nebil Özgentürk'ün de bulunduğu çalışma arkadaşları katıldı.

Tören ve duaların ardından usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Mehmet Ali Birand'ın cenazesi Anadolu Hisarı'ndaki aile mezarlığında defnedilecek.

örüşmede, Birand ailesi, yakınlarına ve medya camiasına sabır ve metanet dileğinde bulunan Erdoğan'ın, ünlü gazetecinin cenaze törenine hükümeti temsilen Bülent Arınç'ı, AKP'yi temsilen de Hüseyin Çelik'i göndereceği bilgisi edinildi.



ABD'den başsağlığı



Birand için bir başsalığı da ABD'den geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın toplantısına Birand'ın vefatından bahsederek başladı.

Birand'ın Türk medyasının en etkili isimlerinden biri olduğunu belirten Nuland, ''Birand'ın, ülkesi ve ülkesi ötesinde, hayatı boyunca basın özgürlüğüne yaptığı katkılarını selamlıyoruz'' dedi.

Nuland, Birand'ın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil, Türkiye ve uluslararası toplumdaki önde gelen kişilerle yaptığı keskin zeka ve kavrayışa sahip röportajlarıyla tanındığına dikkati çekerek, Birand'ın ailesi ve Türk medyasındaki iş arkadaşlarına başsağlığı diledi.