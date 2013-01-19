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Prof. Bilgin: Mehmet Ali Birand'a neden otopsi yapılmadı?

Yaşar Bilgin: Mehmet Ali Birand gibi bir değerin ölümü karşısında ben de soruyorum. Neden öldü?

19 Ocak 2013 13:58

Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Mehmet Ali Birand'ın ölümünün araştırılması gerektiğini söyledi. Prof. Bilgin, "böyle bir olay Almanya’da olsa, savcılık duruma el koyar, otopsi yapmadan gömülmesine izin vermez" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Giessen Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinde "Birand neden öldü" başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2013) yazısı özetle şöyle:


Birand neden öldü


Prof. Dr. Yaşar Bilgin Almanya’da tanınan en önemli tıp adamlarından birisidir. Giessen Üniversitesi göçmen sağlığı bölümünde görevlidir; aynı zamanda Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanlığı’nı yürütmektedir.


Almanya’dan dün telefon etti; Mehmet Ali Birand’ın neden öldüğünü öğrenmek istedi.

“Yayınlarda kalpten öldüğü bildiriliyor ama bir sebep gösterilmiyor” dedi ve böyle bir durumda Almanya’da neler olacağını anlattı:

“Bizim burada da ölümler oluyor. Ama beklenmeyen bir olay sonucu ölüm gerçekleşirse, cevap
ararız bizler, bu adam niye öldü diye...

Mehmet Ali Birand gibi bir değerin ölümü karşısında ben de soruyorum.

Neden öldü?

Her şey Allah’a havale edilmez, sorumlu tutulmaz.

Niye beyin ölümü oldu? Demek ki, burada bir şey oldu.

Üç dakika içinde beyne oksijen gitmezse onu geri getiremezsiniz.

Kalp rahatsızlığı var mıydı? Ne oldu da kalbi durdu?

Emin olun böyle bir olay Almanya’da olsa, savcılık duruma el koyar, otopsi yapmadan gömülmesine izin vermez...

Bu adamın binlerce seveni var, arkasından herkes ağlıyor; bir değer idi Birand.

Ben merak ediyorum, beyin ölümü olduğuna göre, kimseyi suçlamıyorum ama merak ediyorum. M. Ali Birand neden öldü? Ben bu sorunun cevabını bekliyorum.

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