Birand'ın doktoru: Beklemediğimiz yerden vurdu, ne oldu bilmiyorum

Mehmet Ali Birand'ı tedavi eden doktoru onkolog Sualp Tansan, "Bu hastalığa muhteşem şekilde cevap verdi. Mehmet Ali Bey beklemediğimiz bir yerde tıkandı. Klinikten güle oynaya yolladık. Stent değişimi sırasında hayatını kaybeden hiç hastam olmadı daha önce. Ne oldu bilmiyorum" dedi.

Ünlü onkolog Sualp Tansan, hastası gazeteci Mehmet Ali Birand'la ölmeden bir gün önce yaptıkları son görüşmeyi anlattı.

Tansan, "Birand'ı klinikten güle oynaya stent değişimine yolladım. Hastalığında kötü bir bulgu yoktu. Mehmet Ali Bey bizi beklemediğimiz bir yerden vurdu" dedi.

Vatan Gazetesi'nden Öznur Karslı'ya konuşan Tansan şu açıklamaları yaptı;



Tedavisiz 8 ile 12 hafta yaşardı



"Mehmet Ali Bey'de 2 yıl önce bana geldiğinde karaciğerinde tümörler vardı. Genel durumu iyiydi. Kendisiyle ameliyattan bir gün önce görüştük. "Habere çıkacağım, şu stenti şimdi taktırmayayım" diyordu. O gün stent takılmadan son MR'ını çektik. Hastalıkla ilgili gerçek anlamda kötü bir bulgu yoktu. Karaciğeri temizdi. Mehmet Ali Bey stentte tıkandı. Yani bizi beklemediğimiz yerden vurdu. Mehmet Ali Bey'i klinikten güle oynaya yolladık. Bu tür operasyonlarda böyle sonuçlar olabiliyor nadir de olsa. Birand'ın kalbinde hiç bir problem yoktu normalde. Nasıl öldü bilmiyorum"