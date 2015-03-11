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Politika

'Mehmet Ağar MHP'den milletvekili aday adayı' haberi Ankara kulislerini karıştırdı

Mehmet Ağar, Balıkesir'den milletvekili aday adayı olduğuna ilişkin haberleri yalandı

11 Mart 2015 15:02

'Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın MHP'den milletvekili aday adayı olduğu' yolundaki haber Ankara kulislerinde heyecan yarattı. Ancak gerçek çok kısa bir zaman sonra ortaya çıktı.

Bugün ajanslardan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın MHP'den aday adayı olduğu haberi servis edidi. Ancak bu haberin yanlış olduğu ve isim benzerliği olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, MHP'den aday adayı olan Mehmet Ağar'ın bir süre ilçe başkanlığı yaptığı belirtildi.  



Mehmet Ağar tekzip yayımladı

 

Mehmet Ağar'ın koruması MHP'den aday adayı olduğu haberini yalanlayarak, "O haber, hiçbir gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ağar'ın avukatı da o haber konusunda tekzip yayınlamıştır" dedi. 

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