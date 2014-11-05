Mehmet Ağar'ın köşe yazısı tepkisi: Ulan ibne, biz ülkeyi mi satmışız!

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında telefonu dinlenen Mehmet Ağar’a ilişkin görüşme kaydı tapeleri ortaya çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasındaki ses kayıtları arasında dönemin Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya ile Ağar arasında 13.07.2011’de saat 10.37’de gerçekleşen görüşme de yer aldı.

Görüşmede Ağar, bir futbol maçını şeref tribününde izlemesi nedeniyle kendisini eleştiren bir yazı yazan Oray Eğin’e küfür ederek, “Telefonu varsa ver de biraz içimi dökeyim ya o.. çocuğu sen beni tanımazsın ya hayatında iki laf edeceksin bize” diyor.

Kayıtta Ağar, “Bugün bir yazı yazıyor Mehmet Ağar’ın şeref tribününde ağırlandığı, ulan ibne biz ülkeyi mi satmışız benim tabii hakkım şeref tribününde oturacağım maça gidersem. Kaldı ki oturmam bile ben hep arkadaş localarında otururum ya bunu mu s.kmiş miyiz ki bu ibneyi nedir bizden ne istiyor lan biz kendi halimizde oturuyoruz benim futbola ne kötülüğüm var iyilikten başka, itin köpeğin kovalanmasından başka, ya hem beni tanımıyorsun yeteri kadar” diyor.

Mehmet Ağar ile İsmail Küçükkaya arasında geçen görüşme şöyle:

İ.K: Başkanım

M.A: İsmailciğim günaydın

İ.K: günaydın Başkanım nasılsınız?

M.A: İyiyim çok sağol sen de iyisin inşallah

İ.K: Sağolun başkanım çok teşekkür ederim

M.A: Yav seni üzmekte istemiyorum da sabah sabah bu bir ibne var ya sizde Oray Eğin denen yedi düzelin affedersin düzdüğü pe.venk

İ.K: Evet evet evet

M.A: Bugün bir yazı yazıyor. Mehmet Ağar’ın şeref tribününde ağırlandığı, ulan ibne biz ülkeyi mi satmışız benim tabii hakkım şeref tribününde oturacağım maça gidersem

İ.K: valla çok haklısınız

M.A: Kaldı ki oturmam bile ben hep arkadaş localarında otururum ya bunu mu s.kmiş miyiz ki bu ibneyi nedir bizden ne istiyor lan biz kendi halimizde oturuyoruz benim futbola ne kötülüğüm var iyilikten başka, itin köpeğin kovalanmasından başka, ya hem beni tanımıyorsun yeteri kadar.

İ.K: Evet

M.A: Hem kalkıp ikide bir böyle dokunduruyor şimdiki gece hayatında başına bir şey gelecek pe.vengin, bizden bilecek sonra.

İ.K: Hayır zaten, zaten başkanım kaçak şu anda Amerika’da amarikada bu Ergenekon’da bilmem ne şey oldu ya.

M.A: Ha kaçak şimdi ha

İ.K: He buradan yazmıyor, ya kaçak değil.

M.A: Bunun bir telefonu varsa bir mesaj atsan da bir içimi dökeyim bu ibneye bir ya.

İ.K: Eee şimdi Amerikada…di Dakka nasıl yapıyo acaba. Ee ben bi öğreneyim. Ben de hiç konuşmuyorum onla başkanım ee ben Amerika numarasını falan.

M.A: Ulan o.çocuğu sen beni tanımazsın hayatında iki laf edeceksin bizle… Bari iyi tanıyan insanlardan sor … Sedat Peker’le sen beni nasıl yan yana getiriyorsun bir yazı yazıyorsun pe..vengin oğlu

İ.K: Ben eee siz onla ilgili ne gerekiyorsa yaparsınız başkanım ama ben bunu kendi gazetem adına telafi ederim.

M.A: Sağol

İ.K: Siz merak etmeyin sağolun sayın başkanım

M.A: Sağolun görüşürüz.