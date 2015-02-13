Erhan Tuncel'in arşivinden Mehmet Ağar'la hatıra fotoğrafı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili soruşturmada azmettiricilik suçlamasıyla yargılanan Erhan Tuncel’in İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

Gazeteci Musa Kesler, Ağar ile Tuncel’in Twitter’de fotoğrafını paylaşarak “Yıl 1999, Mehmet Ağar-Erhan Tuncel...” notunu ekledi.

Mehmet Ağar, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Elazığ’dan bağımsız milletvekili seçilmişti. Elazığlı olan Erhan Tuncel’in Ağar ile birlikte seçim çalışması döneminde fotoğraf çektirdiği iddia ediliyor.

İşte o fotoğraf: