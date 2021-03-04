Medya Ombudsmanı Bildirici ile İletişim Başkan Yardımcısı Sobacı arasında doğrulama platformu polemiği: "RTÜK üyeliğinden atıldınız; sorularıma cevap vermenizi bekliyorum"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu doğrulama platformu 'Doğru mu?'nun Pelikancılar tarafından hazırlanıp hazırlanmadığını sormasıyla başlayan tartışma sosyal medyada devam etti.

Bildirici, "Altun'un doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?" başlıklı yazısına "Tarafsızlığını yitirdiği için RTÜK üyeliğinden atılan bir kişinin hakikatleri ortaya koyacak 'Doğru mu?' platformumuza kara çalması elbette anlaşılabilir" sözleriyle karşı çıkan İletişim Başkanı Yardımcısı ve Basın İlan Kurumu Başkanı Zahid Sobacı'ya "Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?" yanıtını verdi

Tartışma sonrasında da devam etti.

Sobacı Twitter paylaşımında Bildirici'ye bu kez yanıt olarak "Çarpıtacağınızı söylemiştim Sayın @farukbildirici. Siz RTÜK üyeliğinden, CHP'li bir grup başkanvekili ile basın toplantısı düzenlediğiniz, Üst Kurul toplantısında konuşulup, belli süre gizli olması gereken bilgileri açıkladığınız için atıldınız. Gelelim asıl meseleye oturduğu yerden ahkam kesip manipülasyon ve dezenformasyon üreten kişilerin kol gezdiği sosyal medya dünyasında, İletişim Başkanlığımızın "Doğru mu?" isimli platformuna olan ihtiyaç bir kez daha çok net bir şekilde anlaşılmıştır" dedi.

Gazeteci Faruk Bildiri de Sobacı'ya "Sayın @zahidsobaci haklısınız, @ebekirsahin dostunuzun çok maaşına itiraz edince RTÜK’teki tarafsızlığım zedelenmişti! Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Söyleyin de bilelim bu hakikati. Gizli hiçbir bilgi açıklamadım, RTÜK’teki çok maaşlı dostunuz dayanaksız sufle vermiş. Dostunuzun AKP’de çekilmiş fotoğrafları da tarafsızlığından herhalde. Ama asıl sorularıma cevap vermenizi bekliyorum. Biraz şeffaf olun. Önce kendinizle ilgili hakikatleri açıklayın" cevabını verdi.

TIKLAYIN : Medya Ombdusmanı Bildirici: Fahrettin Altun'un doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?

TIKLAYIN: Bildirici'den Basın İlan Kurumu Başkanı Sobacı'ya yanıt: Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?