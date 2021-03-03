Medya Ombdusmanı Bildirici: Fahrettin Altun'un doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “DOĞRU MU” platformuna ilişkin olarak, "Doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?" diye sordu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Aslında AKP iktidarının 'resmî' olmasa da 'yarı resmî^ bir 'fact checking' (doğruluk kontrolü) uygulaması var. 'Doğrusu ne?' adı altında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuluyor ve hazırlanan kısa videolar da hafta içi hergün saat 19.40’ta TRT 1’de yayımlanıyor. 'Doğrusu ne?' adlı sosyal medya hesabın profilinde '@BosphorusGlobal’in katkılarıyla' açıklaması bulunuyor. Bosphorus Global, yani Türkçesiyle Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi altı yıl kadar önce kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'kamu yararına dernek' statüsü verilmiş bir merkez." ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Boğaziçi Küresel’in bir de “Günün Yalanları” başlıklı bir internet sitesi ve sosyal medya hesabı var. Bu site de “Doğrusu ne?” gibi uluslararası ve ulusal medyadaki eleştirel haberleri yalanlama işlevini üstlenmiş. AKP adına medyada yayımlanan olumsuzluklara ve eleştirilere karşı savunma hattı oluşturulmuş; bağımsız ve tarafsız bir görünüm altında AKP propagandası yapılıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kuracağı “resmi fact checking platformu” olacak “Doğru mu?” adlı platform da Pelikan Grubunun “Doğrusu ne?” ve “Günün Yalanları” projelerinden farklı olmayacaktır. Belki de Altun, “Doğru mu?” platformunu kurarken yakın temasta olduğu Pelikan Grubunun altı yıllık deneyiminden de yararlanıyordur. Belki de onlarla birlikte hazırlıyordur bu platformu… Altun’un bu projesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bir süre önce sosyal medyada başlattığı ve kısa sürede vazgeçmek zorunda kaldığı “Yeşil Top” projesinden daha uzun ömürlü olacak mı? Göreceğiz…"